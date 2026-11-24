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LONDON (dpa-AFX) - Mit lauten Gesängen feierten die Dortmunder Fans im eisigen Londoner Wind den bemerkenswerten Punkt beim FC Arsenal. Mit großem Einsatz hat sich die Borussia ein Remis beim englischen Meister erkämpft und bleibt in der Champions League auf Kurs K.o.-Phase. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trennte sich 1:1 (0:1) vom Premier-League-Tabellenführer.

Die Gastgeber waren über weite Strecken die überlegene Mannschaft, aber ein Treffer von Maximilian Beier in der 55. Minute bescherte dem BVB den wertvollen Punkt. Viktor Gyökeres hatte Arsenal in der Anfangsphase in Führung gebracht (10.). Dortmund hat nach fünf von acht Partien der Ligaphase nun zehn Punkte.

"Wir haben uns das echt verdient", sagte Beier bei Amazon Prime Video. "Wir haben zum Schluss gut gekämpft. Das 1:1 muss man erstmal halten." Kapitän Nico Schlotterbeck sagte: "Wir haben sie ein bisschen mit Intensität geknackt."

Arsenal startet furios

Die Dortmunder gingen ohne Serhou Guirassy ins Spiel. Der Topstürmer stand nach überstandener Verletzungspause zwar wieder im Kader. Kovac erklärte kurz vor der Partie aber: "Es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann ihn gleich von der ersten Minute an bringen."

Nach vorne kam der BVB zu Beginn ohnehin nicht. Arsenal machte direkt mächtig Druck. "Wir hatten extrem schwache erste 15 Minuten, wo wir uns sehr wenig getraut haben", sagte Schlotterbeck. Immer wieder flogen Bälle in den Dortmunder Strafraum. Das 1:0 fiel dann durch einen Distanz-Knaller. Gyökeres legte sich den Ball halbrechts vor dem Strafraum vor und traf zentral in den Winkel.

Die Führung war eine logische Folge der großen Überlegenheit der Gastgeber. Nach einer Viertelstunde hatte Arsenal fast 75 Prozent Ballbesitz. BVB-Keeper Gregor Kobel und Verteidiger Daniel Svensson verhinderten bei einer Doppelchance mit ihren Rettungstaten das zweite Gunners-Tor.

Arsenal-Keeper lange beschäftigungslos

Nach ihrer furiosen Anfangsphase nahm das Team von Trainer Mikel Arteta Mitte der ersten Hälfte ein wenig Tempo raus. Dortmund kam etwas besser ins Spiel. Klare Torchancen erspielten sich die Westfalen jedoch nicht. Arsenal blieb gefährlicher. Schlotterbeck blockte nach einem Konter der Londoner gerade noch rechtzeitig gegen Declan Rice.

Auf der anderen Seite musste Arsenals Torwart Kepa Arrizabalaga, der den verletzten Stamm-Schlussmann David Raya vertrat, kurz vor der Pause erstmals richtig eingreifen. Der 32-Jährige parierte eine scharfe Hereingabe von BVB-Abwehrspieler Joane Gadou.

Auch die erste Szene der zweiten Hälfte gehörte den Gästen. Svensson passte flach in den Strafraum. Dort traf Beier den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht. Kurz darauf hatte der BVB Pech. Gyökeres flog der Ball im Strafraum an den Arm. "Viel klarer wird's nicht", sagte der frühere Nationalspieler Benedikt Höwedes bei Amazon Prime Video. Schiedsrichter Maurizio Mariani entschied sich jedoch gegen einen Elfmeter.

Beier gleicht nach glänzender Gadou-Vorarbeit aus

Dortmund war nun richtig gut im Spiel - und belohnte sich. Gadou dribbelte aus der Abwehr überragend durchs gesamte Mittelfeld, setzte Beier in Szene und der 24-Jährige traf platziert in die Ecke.

Arsenal reagierte mit wütenden Angriffen. Einen Kopfball des früheren Leverkuseners Piero Hincapié aus kurzer Distanz parierte Kobel stark. Die Partie war komplett offen. Auch Dortmund wollte den Sieg. Kovac brachte in Guirassy und Konstantinos Karetsas frische Offensivkräfte. Jobe Bellingham traf sogar zur vermeintlichen BVB-Führung. Der Engländer stand jedoch knapp im Abseits.

Für Arsenal traf Gyökeres frei aus fünf Metern das Tor nicht. Auch der Pfosten rettete noch für den BVB. Mit Glück und großem Kampf brachten die Dortmunder das 1:1 über die Zeit.

Für den Revierclub geht es am Sonntag in der Bundesliga zu Hause gegen Bayer Leverkusen weiter./pde/DP/mis