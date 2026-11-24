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MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der deutschen Wirtschaft nimmt der Aufschwung weiter Fahrt auf. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November den siebten Monat in Folge verbessert, was auf eine konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.

Der Index ist zudem besser ausgefallen, als Analysten erwartet hatten. Sie hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 90,5 Punkte gerechnet. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen. Allerdings fehle dem Aufschwung "noch an Breite".

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, spielt der globale KI-Boom bei der besseren Stimmung in den Unternehmen eine entscheidende Rolle. Unter anderem habe der Bereich der optischen Instrumente, die für die Produktion von Computerchips erforderlich sind, von einer stärkeren Nachfrage durch den Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. "In diesem Bereich sind die Auftragseingänge seit Jahresbeginn um knapp 60 Prozent gestiegen", sagte Gitzel.

Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen haben sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen an künftige Geschäfte positiver eingeschätzt. Das Geschäftsklima verbesserte sich bei den Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen. Dagegen hat die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe nach sechs Anstiegen in Folge einen Dämpfer erhalten. Hier haben insbesondere die Hersteller von Konsumgütern von einer schlechteren Stimmung berichtet.

Generell zeigten sich Ökonomen eher positiv zur weiteren Entwicklung gestimmt. "Die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2026 auf das stärkste Wachstum seit vier Jahren blicken können", sagte Experte Gitzel. Der Aufschwung dürfte sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Dabei würden nicht nur staatliche Investitionen in Infrastruktur und Rüstung eine Rolle spielen, sondern auch eine zunehmende Auslandsnachfrage.

Zuletzt hatte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für Deutschland verdoppelt. Nach mehreren Jahren der Stagnation erwartet die Brüsseler Behörde für die größte europäische Volkswirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent und erklärte dies hauptsächlich mit einem starken Zuwachs bei Exporten.

Allerdings wies Chefvolkswirt Carsten Brzeski von der ING Bank auch auf Risiken für die konjunkturelle Entwicklung hin. Die größte Unbekannte für die deutsche Wirtschaft bleibt demnach, ob die Regierung nach wie vor willens und in der Lage ist, die bereits angekündigten Strukturreformen umzusetzen.

Das steigende Ifo-Geschäftsklima mache Hoffnung, dass sich die Wirtschaft erhole, sagte Chefvolkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank. Allerdings könnte das Wachstum trotz der massiv steigenden Staatsausgaben wegen fehlender Reformen, Trumps Zöllen und der chinesischen Konkurrenz auch 2027 moderat ausfallen./jkr/jsl/zb