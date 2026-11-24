FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenauftakt hat der Dax einen Teil seiner Erholungsgewinne am Dienstag wieder eingebüßt. Der Leitindex beendete den Xetra-Handel mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 25.017,81 Zählern. Hatte am Vortag die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten Nvidia noch eine Börseneuphorie ausgelöst, so gerieten die Tech-Aktien am Dienstag schon wieder unter Druck. Hinzu kamen Befürchtungen, die US-Regierung könnte zusätzliche Importzölle erheben.

Der MDax büßte mit 1,72 Prozent auf 28.791,63 Punkte mehr ein als der Dax. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,16 Prozent abwärts.

Die Anleger brauchen derzeit gute Nerven. Bis zum Wochenende war der Dax im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als 8 Prozent abgesackt.

Neil Robson, Aktienchef der Investmentgesellschaft Columbia Threadneedle, bleibt zwar grundsätzlich optimistisch für 2027 und sieht das Thema KI als Motor des Wachstums. "Doch Vorsicht: Ein gutes Gewinnwachstum schützt nicht vor Bewertungsrisiken - und ein überzeugendes KI-Thema ist nicht automatisch eine gute Geldanlage", so der Experte. Hohe Unternehmensgewinne seien bereits eingepreist, nur Überraschungen würden noch honoriert. "KI-Investitionen müssen sich rechnen", dies rücke immer mehr in den Fokus.

Deutsche KI-Werte wie Infineon und Siemens Energy fuhren am Dienstag wieder im Rückwärtsgang. Deutlich unter Druck gerieten Aixtron mit 16,3 Prozent Minus nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS. Der Anlagenbauer für die Chipbranche werde zwar dank KI ein sehr starkes Jahr 2027 erleben, schrieb Analyst Harry Blaiklock. Die große Frage sei allerdings, was danach komme.

Stark unter Druck standen auch die Aktien von Aurubis mit 15 Prozent Abschlag auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Der Kupferkonzern stellte die Anleger auf ein Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr ein, das wegen Problemen beim Hochfahren eines neuen US-Werks unter der Markterwartung liegen wird.

Gefragt waren Rüstungswerte, die zuletzt einen schweren Stand hatten. Rheinmetall -Aktien lösten sich weiter von ihrem jüngsten Tiefpunkt seit dem Jahr 2025. Hier warten Börsianer gespannt auf den Kapitalmarkttag am Ende der Woche.

DHL-Aktien verloren 3,1 Prozent. Händler verwiesen auf US-Medienberichte, wonach die US-Regierung neue Importzölle auf Einfuhren aus China und anderen Ländern vorbereitet.

Klar im Plus lagen Aktien von Flatexdegiro . Den Online-Broker drängt sein aktivistischer Aktionär PrimeStone Capital, sich für eine Übernahme ins Schaufenster zu stellen./bek/mis