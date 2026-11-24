NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat am Dienstag bereits ein Ende gefunden. Auf die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, folgten nun Gewinnmitnahmen.

Damit bewahrheitet sich die Skepsis einiger Marktbeobachter, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen obendrein im heutigen US-Handelstag einen "Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, gab nun 2,1 Prozent ab und sank auf 26.180 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte dagegen mit plus 0,2 Prozent auf 49.700 Punkte leicht zu. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,8 Prozent auf 7.182 Zähler.

Für die Aktie des KI-Chipgiganten Nvidia ging es am Dienstag nach dem 31-prozentigen Kurssprung vom Montag um 7,0 Prozent abwärts. Vom Bewertungsniveau vor dem Einbruch der vergangenen Wochen und dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch sind sie nach wie vor weit entfernt.

Analysten werteten das überraschende Comeback des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang mindestens mit Blick auf das nun gelöste Führungsvakuum positiv. Einige hoben ihre Kursziele an oder stuften die Aktie sogar hoch. Mit der Citigroup und der DZ Bank gab es - ungeachtet der bestätigten Kaufempfehlungen in beiden Fällen - aber auch kritische Stimmen. "Für Nvidia dürfte sich Huangs Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig", schrieb etwa DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann.

Die Citigroup-Experten verwiesen auf unverändert fortgestehende Unsicherheit, denn die Untersuchungen zu Huangs Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin sowie im Kontext des ehemaligen Geschäftspartners Megaspeed dauerten an.

Im Sog des erwarteten Nvidia-Kursrückschlags machte auch die Euphorie bei anderen Halbleitertiteln der Ernüchterung Platz. Nebius , Sandisk oder auch Astera Labs , die am Vortag zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100 gezählt hatten, gehörten nun mit Verlusten zwischen 11,5 und 13 Prozent zu den Verlierern. Auch Micron , AMD und CoreWeave gaben prozentual zweistellig nach. Intel sanken um 7,5 Prozent.

Für Analog Devices ging es am Index-Ende um 17 Prozent nach unten. Sie litten nicht nur wie die anderen unter der wieder eingekehrten Ernüchterung, sondern auch unter einem verhaltenen Gewinn- und Margenziel des Halbleiterherstellers für das laufende erste Geschäftsquartal. Für das Papier der KI-Plattform Anthropic ging es an diesem Tag noch unter das Tief vom Freitag und erstmals auch unter den Ausgabepreis von 83 Dollar. Zuletzt verloren sie 9,6 Prozent auf 79,24 Dollar.

Hier - wie generell am Aktienmarkt - könnte sich indes Geduld bezahlt machen. Denn laut einer aktuellen LBBW-Auswertung notierten fünf der sechs größten Tech-Börsengänge seit dem von Facebook im Jahr 2012 ein halbes Jahr nach ihrem Debüt unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags. Heutzutage jedoch gehört der inzwischen unter Meta firmierende Social-Media- und Technologieriese Facebook zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Das gilt nach wie vor auch für Anthropic sowie den Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX - obwohl beide Unternehmen erst seit kurzem an der Börse notiert sind.

HP Enterprise büßten 15 Prozent ein. Nach dem 17-prozentigen Vortagsplus machen offenbar einige Anleger Kasse, weil der Umsatzausblick des Server- und Speicherlösungsspezialisten auf das laufende Quartal den höchsten Erwartungen nicht gerecht geworden ist.

Derweil ging es für die Aktien von Insmed um weitere 14 Prozent auf etwas über 170 Dollar hoch. Sie näherten sich damit dem vom Pharmakonzern Sanofi gebotenen Preis von 175 Dollar je Aktie, der das Biotechunternehmen mit insgesamt 41 Milliarden Dollar bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Franzosen für deutliche Kursgewinne gesorgt./ck/mis