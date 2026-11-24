EMDEN (dpa-AFX) - Trommeln, Sirenen und Trillerpfeifen: Begleitet von lautstarkem Protest gegen die massiven Sparpläne haben beim Autobauer Volkswagen die Tarifgespräche begonnen. Zeitweise hüllten Bengalos den Platz vor dem Verhandlungsort, der Nordseehalle in Emden, in roten Rauch. Auch mehrere schwarze Holzsärge wurden von VW -Beschäftigten aufgestellt - als Symbol für die Beerdigung der Marke Volkswagen.

"Wir lassen unsere Tarifverträge nicht durch den Fleischwolf drehen!", war auf einem Transparent zu lesen, "Vereint für unsere Zukunft kämpfen" auf einem anderen. Nach IG-Metall-Angaben versammelten sich rund 4.500 Menschen, die Polizei sprach von etwa 2.300 Teilnehmern. Neben VW-Beschäftigten aus Emden und anderen Betrieben aus der Region kamen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch zahlreiche VW-Arbeiter von anderen Standorten nach Ostfriesland

- etwa aus Wolfsburg, Zwickau, Hannover und Kassel.

Arbeitnehmer-Verhandlungsführer Thorsten Gröger schwor die Menge bei der Kundgebung auf eine schwierige Auseinandersetzung ein. "Ein harter Kampf scheint unausweichlich", sagte Gröger. Die VW-Sparpläne wurden mit lauten Buhrufen und Sprechchören quittiert. Wenig später trafen die Verhandlerinnen und Verhandler zum ersten Mal aufeinander. In der Halle war die Stimmung dem Vernehmen nach ebenso frostig wie das Wetter draußen.

Das sind die Forderungen von VW

Die Tarifrunde steht unter keinem guten Stern: Europas größter Autobauer hat bei der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmaßnahmen durchsetzen. Die VW-Führung hat deshalb zehn Tarifverträge gekündigt. Der Forderungskatalog umfasst Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028 sowie Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen.

Auf dem Verhandlungstisch liegt aber deutlich mehr als das Entgelt: So verlangt Volkswagen auch, dass die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden" kann.

Der Katalog umfasst nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fast 20 Punkte und ist weitreichender als bisher bekannt. So will das VW-Management auch die bislang nur ausgesetzte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent streichen. Auf diese hatten sich die Tarifparteien 2024 geeinigt - und sie sollte zum 1. Januar 2031 wirksam werden.

Anders als bei den Autobauern Mercedes-Benz und Mercedes hat VW einen Haustarifvertrag. Dieser gilt nach Angaben der Arbeitnehmer für mehr als 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau.

Unternehmen pocht auf Einschnitte

VW-Co-Verhandlungsführer Frank Ischner begründete die Forderungen kurz vor Verhandlungsbeginn mit der angespannten Wirtschaftslage bei Volkswagen. "Uns ist durchaus bewusst: Es ist ein schmerzhafter Schritt. Aber er ist notwendig und er ist unvermeidbar", sagte er. Die Rahmenbedingungen hätten sich gerade in letzter Zeit spürbar und nachhaltig verschlechtert.

Vor dem Hintergrund höherer Zöllen, eines schrumpfenden Markts in China und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck in Europa muss VW nach Darstellung Ischners deutlich wettbewerbsfähiger werden. Daher brauche man schnell eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite - noch in diesem Jahr. Nur ein erfolgreiches Unternehmen könne sichere Arbeitsplätze bieten, sagte er.

Arbeitnehmer drohen mit Arbeitskampf

Bei den Arbeitnehmern herrscht angesichts des Papiers eine Mischung aus Fassungslosigkeit, Enttäuschung, Frust - und viel Wut: Der Katalog sei ein "Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht", sagte Verhandlungsführer Gröger. Man habe aktuell keine Veranlassung, sich auch "nur einen einzigen Millimeter" zu bewegen. Über Beiträge der Beschäftigten werde man zum Auftakt garantiert nicht sprechen. "Kein Satz, kein Wort, keine Silbe."

Gröger knüpfte das an Bedingungen. Bevor über die Inhalte verhandelt werde, müsse VW mehrere Fragen beantworten - unter anderem, wie Zukunft "Made in Germany" gestalten werden soll. Die Arbeitnehmer beklagen insbesondere den Vertrauensverlust. Ende 2024 hatten sich die Tarifparteien bereits auf umfassende Maßnahmen geeinigt, darunter den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 und Streichungen beim Entgelt. Der IG Metall zufolge leisten die Beschäftigten so einen jährlichen Beitrag von 1,5 Milliarden.

Doch die Gegenleistungen stellt das VW-Management nun infrage. "Was ist die Unterschrift eines Vorstandes (...) noch wert, wenn Verträge und Zusagen aus Verträgen nicht eingehalten werden? Das muss uns das Unternehmen erstmal erklären", sagte Gröger.

Arbeitnehmer drohen mit Arbeitskampf

Die Proteste in Emden sind nur ein Vorgeschmack darauf, was Volkswagen in den kommenden Wochen und Monaten blühen könnte. Die Forderungen seien ein "Generalangriff" auf alles, was Generationen in dem Konzern erkämpft hätten, sagte Gröger. "Wer solche Papiere schreibt, der will den Konflikt. Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen".

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo drohte bereits mit Warnstreiks. "Wir wollten lösungsorientiert sein, das sind wir auch weiterhin", sagte Cavallo, die für die IG Metall am Verhandlungstisch sitzt. "Aber wir werden wahrscheinlich (...) den härtesten Arbeitskampf bei Volkswagen erleben, den wir bisher hatten." Die zweite Verhandlungsrunde ist Mitte Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich./jwe/DP/stk