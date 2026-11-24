MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der deutschen Wirtschaft nimmt die Erholung Fahrt auf. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hat sich im November den siebten Monat in Folge verbessert, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit Frühjahr 2023 erreicht.

"Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen. Allerdings fehle es dem Aufschwung noch an Breite.

Die befragten Unternehmen haben sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen an künftige Geschäfte positiver eingeschätzt. Das Geschäftsklima verbesserte sich bei Dienstleistungsunternehmen. Dagegen bekam die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe nach sechs Anstiegen in Folge einen Dämpfer. Das Ifo-Geschäftsklima ist zudem etwas besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 90,5 Punkte gerechnet.

Die deutsche Wirtschaft hat 2026 drei Quartale Wachstum in Folge hinter sich. Damit zeichnet sich erstmals seit Jahren ein robustes Wachstum ab. Zuletzt hatte die EU-Kommission ihr Konjunkturprognose für Deutschland 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt. Ein Plus in dieser Höhe erwarten auch die Bundesregierung, der Internationale Währungsfonds (IWF) und der Sachverständigenrat Wirtschaft ("Wirtschaftsweise"). Damit würde die lange Flaute der deutschen Wirtschaft enden, die 2025 nur ein Mini-Wachstum verzeichnet hatte und die beiden Jahre davor geschrumpft war.

Boom um KI hilft deutscher Wirtschaft

"Die deutsche Wirtschaft wird im Jahr 2026 auf das stärkste Wachstum seit vier Jahren blicken können", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der Liechtensteiner VP Bank. "Der Ifo-Geschäftsklimaindex signalisiert nun, dass es sich dabei keineswegs um einen Ausreißer handelt." Der Aufschwung werde sich 2027 fortsetzen. Dabei spiele der globale KI-Boom eine entscheidende Rolle, denn viele deutsche Firmen liefern hierfür elektronische Komponenten und technisches Zubehör.

Weniger optimistisch äußerte sich Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Das steigende Ifo-Geschäftsklima mache Hoffnung, dass sich das Bruttoinlandsprodukt erhole. "Freilich dürfte das Wachstum trotz der massiv steigenden Staatsausgaben wegen fehlender Reformen, Trumps Zöllen und der chinesischen Konkurrenz auch 2027 moderat ausfallen."/jkr/DP/jkr