STRASSBURG (dpa-AFX) - Bei sogenannter instrumentalisierter Migration können Staaten Migranten ohne besondere Schutzbedürftigkeit an Grenzen zurückweisen. Das stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg in Urteilen über die Behandlung von Migranten an den EU-Außengrenzen zu Belarus fest. Gleichzeitig verurteilte das Gericht Polen, Lettland und Litauen für ihr Vorgehen. Sie müssen Entschädigungen zahlen.

Hintergrund sind drei Klagen verschiedener Gruppen von Geflüchteten gegen die drei EU-Staaten. Dabei handelt es sich um afghanische, kubanische und irakische Staatsangehörige, wobei Letztere kurdischer Herkunft sind. Die Klagen beziehen sich auf die Situation in den Jahren 2021 und 2022. Die Migranten äußerten den Vorwurf, gewaltsam am Grenzübertritt in die EU gehindert worden zu sein, ohne dass ihre Asylanträge geprüft wurden. Sie beriefen sich etwa auf das Verbot unmenschlicher Behandlung und das damit einhergehende sogenannte Non-Refoulement-Gebot, das Staaten verbietet, Menschen dorthin zurückzuweisen, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen.

Menschen saßen unter schwierigen Bedingungen in Grenzzone fest

Die genauen Sachverhalte unterscheiden sich, bei vielen geht es darum, dass sie unter problematischen sanitären und humanitären Bedingungen in Wäldern in Grenzzonen festsaßen oder inhaftiert wurden. Mehr als 30 solcher Fälle sind nach Angaben des Gerichtshofs in Straßburg anhängig.

Die Regierungen von Polen, Lettland und Litauen argumentierten unter anderem mit einem Notfall. Sie warfen Belarus eine Instrumentalisierung von Migration vor. Belarus habe in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht. Migrantinnen und Migranten hätten dies ausgenutzt. Die Länder setzten zeitweise das Asylrecht aus. Von den Regierungen der drei Länder hieß es zudem, die Beschwerdeführer hätten legale Wege zur Einreise gehabt, diese aber nicht wahrgenommen.

Zum Vorgehen von Belarus sagte der Präsident des Gerichtshofs in Straßburg, Mattias Guyomar, Menschen als Instrumente zu behandeln, sei ein "Affront" gegen die Werte der Europäischen Menschenrechtskonvention. Angesichts der "neuen Realität" durch Instrumentalisierung von Migration gestand er betroffenen Staaten eingeschränkte Prüfpflichten zu. Das Gericht erkannte ausdrücklich die Schwierigkeiten an, die für die beklagten Staaten durch die Instrumentalisierung entstanden. Eine Rückführung nach Belarus verletze das Verbot von unmenschlicher Behandlung daher nicht automatisch.

EGMR stellte Ausnahmen auch in anderen Fällen fest

"Das Völkerrecht enthält kein allgemeines Verbot, das jede Form der Zurückweisung an der Grenze erfasst", sagte auch Migrations- und Menschenrechtsexpertin Grazyna Baranowska bereits vor Verkündung der Entscheidungen der Deutschen Presse-Agentur. Der EGMR hatte auch bei anderen Rechten, etwa beim Verbot von Kollektivausweisungen, Ausnahmen anerkannt. In einem umstrittenen Urteil von 2020 entschied er, dass Spanien Migranten zurückweisen durfte. Die Geflüchteten hätten sich selbst in eine rechtswidrige Situation gebracht, weil sie mit vielen anderen Menschen auf einen Zaun kletterten, statt spezielle Übergangspunkte zu nutzen.

Zu den aktuellen Entscheidungen sagte Baranowska, sie hätten "eine erhebliche praktische Relevanz, da sich die Frage nach dem Umgang mit Flüchtlingsschutz und Menschenrechten an den Grenzen in Notfallsituationen derzeit an zahlreichen EU-Außengrenzen stellt".

Bei Instrumentalisierung fallen bestimmte Prüfpflichten weg

Der EGMR hatte laut eigenen Angaben früher entschieden, dass Staaten bei Zurückweisungen prüfen müssen, ob Migranten in dem Zielland Zugang zu angemessenen Asylverfahren haben. "Im spezifischen Kontext der instrumentalisierten Migration" sei so eine Bewertung aber "nicht sachdienlich", so das Gericht. In diesen Fällen nutze ein Staat Dritte gezielt aus, indem er ihre Einreise in andere Staaten fördere, erleichtere oder erzwinge. Die betroffenen Behörden müssten in solchen Fällen nur zwei Gruppen erkennen: Menschen mit offensichtlicher Schutzbedürftigkeit sowie Menschen, die konkret und glaubhaft eine unmittelbare Gefahr für Leben oder schwere Misshandlung belegen können. Letztere tragen dafür die Beweislast.

Zu solchen Gruppen zählte ein Kläger im Fall Polen. Er war am 20. Oktober 2021 trotz einer einstweiligen Anordnung des Gerichtshofs nach Belarus zurückgebracht worden. Polen müsse ihm eine Entschädigung von 20.000 Euro zahlen, entschied das Straßburger Gericht.

Im Fall von Lettland hätten die Behörden die Schutzbedürftigkeit einer Gruppe von Kindern und ihren Angehörigen missachtet und sie dennoch zurückgeschickt, so der Gerichtshof. Zudem seien die Bedingungen im Grenzgebiet, wo Migranten tagelang ohne ausreichende Unterkunft, Sanitäranlagen und bei nasskaltem Wetter ausharren mussten, als erniedrigende Behandlung zu werten. Sie legten jeweils Entschädigungen zwischen 7.500 und 20.000 Euro fest.

Die vier kubanischen Kläger im Fall Litauen stufte die Große Kammer dagegen nicht als besonders schutzbedürftig ein - mit 11 zu 6 Stimmen. Allerdings rügte der EGMR die rund sechsmonatige Inhaftierung der Kläger. Ihnen stehen deswegen jeweils 15.000 Euro als Entschädigung zu.

Bis heute kommt es an den Grenzen der betroffenen Länder zu Grenzübertritten aus Belarus. Pauschale Einschränkungen des Zugangs zu Asylverfahren aufgrund des Ausnahmezustands sind in Polen und Litauen zwar nicht mehr in Kraft, der Zugang ist jedoch weiterhin eingeschränkt./vni/DP/mis