BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Zähe Aufarbeitung der VW -Dieselaffäre: Mit sechs angeklagten ehemaligen VW-Führungskräften und Mitarbeitern des Autobauers hat der abschließende Prozess zu dem Komplex am Landgericht Braunschweig begonnen. Mehr als elf Jahre nach Aufdeckung der Abgasmanipulationen bedeutet dies aber längst nicht, dass die juristische Aufklärung des Skandals und der strafrechtlichen Verantwortung kurz vor einem Abschluss steht.

Vorgeworfene Taten zwischen November 2006 und September 2015

Verhandelt wird der neue Prozess nur noch für sechs Angeklagte, die einst in leitenden Positionen bei Europas größtem Autobauer tätig waren. Für einen Beschuldigten wurde das Verfahren im November unter Auflagen eingestellt, wie eine Gerichtssprecherin zu Beginn sagte. Zur Verlesung der Anklage mit Vorwürfen für die Zeit zwischen November 2006 und September 2015 benötigen die beiden Vertreter der Staatsanwaltschaft etwa 90 Minuten.

Den Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, trotz Kenntnis von der illegalen Abschalteinrichtung pflichtwidrig die weitere Herstellung und Vermarktung der Fahrzeuge nicht unterbunden zu haben. Sie sollen in verschiedenen Funktionen in den Umgang mit der illegalen Software in Dieselfahrzeugen des VW-Konzerns involviert gewesen sein.

Affäre bei Volkswagen flog 2015 auf

Der Skandal bei Volkswagen kam im September 2015 ans Licht, als US-Behörden nachwiesen, dass Dieselfahrzeuge mit einer Software manipuliert waren. Diese erkannte Testsituationen und reduzierte die Stickoxid-Emissionen, im Alltagsbetrieb blieben sie aber deutlich höher. Betroffen waren weltweit mehrere Millionen Fahrzeuge.

In den USA zahlte Volkswagen mehr als 20 Milliarden Dollar (zum aktuellen Kurs rund 18,2 Mrd. Euro) an Strafen und Entschädigungen. Auch in Deutschland wurden Bußgelder in Milliardenhöhe verhängt. Mittlerweile gibt es unzählige Urteile. Sowohl in den USA als auch in Deutschland wurden Gefängnisstrafen gegen frühere VW-Mitarbeiter verhängt, teils sind diese schon abgesessen.

Vier Betrugsprozesse parallel in Braunschweig

2025 hatte das Braunschweiger Gericht nach fast vier Jahren Prozess vier frühere VW-Führungskräfte wegen Betrugs schuldig gesprochen. Zwei Angeklagte sollen mehrjährige Haftstrafen antreten, zwei Ex-Mitarbeiter erhalten Bewährung. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt, es ist nicht rechtskräftig. Ob und wann gegen den früheren VW-Vorstandchef Martin Winterkorn verhandelt wird, ist offen. Sein Verfahren ist aus gesundheitlichen Gründen vorläufig eingestellt.

Nach dem Beginn des fünften Prozesses am Dienstag werden nun vier Verfahren in Braunschweig parallel verhandelt. Aus Platzgründen zog die 17. Strafkammer des Landgerichts in einen Saal im Amtsgericht um. Denn mit den sechs Angeklagten und ihren ein, zwei und manchmal drei Anwälten wächst die Zahl der Beteiligten schnell über 30. Zweimal pro Woche soll künftig an mehr als 150 Terminen bis Dezember 2028 verhandelt werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Verteidiger weisen Vorwürfe zurück - Kritik an Ermittlern

Nach der Anklage gaben zwei Verteidiger für ihre jeweiligen Mandanten sogenannte Opening Statements ab. In beiden Fällen wiesen sie darin die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück. Beide zeigten überzeugt, dass das Verfahren gegen die von ihnen vertretenen Beschuldigten mit Freisprüchen enden sollte. Auch die lange Verfahrensdauer vor Beginn der Hauptverhandlung griffen die Anwälte scharf an. Die Anklage für den aktuellen Prozess stammt aus dem Jahr 2021.

Mit den möglichen Urteilen in Braunschweig endet die Aufarbeitung indes nicht. Es ist davon auszugehen, dass unabhängig vom Ausgang Revisionsverfahren folgen. Zudem gibt es nach den bisherigen Prozesstagen in Braunschweig mehr als 30 Verfahren gegen ebenso viele Beschuldigte mit dem Tatvorwurf der uneidlichen Falschaussage./bch/DP/zb