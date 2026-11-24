Frankfurt, 23. Nov (Reuters) - ⁠Nach dem jüngsten Ausverkauf haben Anleger an den europäischen Aktienmärkten wieder zugegriffen. Für heftigen Rückenwind sorgte am Montagnachmittag die Nachricht von der Rückkehr des zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang auf den Chefsessel des US-Chipkonzerns. An der Wall Street löste die überraschende Kehrtwende ein Kursfeuerwerk aus: Nvidia-Aktien schossen um 33 Prozent nach oben. Der technologielastige Nasdaq zog mehr als sechs Prozent an. Auch in Europa bauten die Börsen-Indizes ihre Gewinne aus. Dax ‌und EuroStoxx50 gingen zum Wochenauftakt jeweils 2,2 Prozent fester bei 25.337 und 6074 Punkten aus dem Handel. In der vergangenen Woche hatten die Börsenbarometer etwa sieben Prozent eingebüßt.

"Nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage könnte die Rückkehr Huangs einen wichtigen Stimmungswechsel im ⁠Technologiesektor auslösen", kommentierte Andreas ⁠Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. Allerdings warte auf den alten und neuen Vorstandschef eine Reihe schwieriger Aufgaben. "Die angekündigte Bilanzüberprüfung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC sowie die Spionagevorwürfe und die politischen Untersuchungen zu den Verbindungen nach China bleiben erhebliche Belastungsfaktoren."

In den USA dominierte zum Wochenauftakt die Zuversicht. Der Philadelphia Halbleiterindex sprang um 15 Prozent nach oben, nachdem er in der Vorwoche um rund 20 Prozent eingebrochen war. "Jensen Huangs Rückkehr an die Spitze von Nvidia wird gefeiert, als wäre der Messias zurückgekehrt", sagte Stratege Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. ‌Ob aus dem Freudentanz eine nachhaltige Trendwende entstehe, müssten die kommenden Handelstage erst noch ‌zeigen. "Die Rückkehr des Konzernchefs allein beantwortet noch keine Fragen nach Bewertungen und der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen." Der Nvidia-Mitgründer Huang hatte sein Amt am 12. November aufgeben müssen, nachdem außereheliche Beziehungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bekannt geworden waren.

RUN AUF TECH-WERTE

Auch Europäische Halbleiter- und KI-nahe Werte legten kräftig zu, ⁠nachdem Nvidia Huang überraschend wieder als Chef eingesetzt hat. Die drei stärksten Dax-Werte waren mit einem Plus von jeweils mehr als fünf Prozent ‌die KI-Profiteure Siemens Energy, Infineon und Hochtief. Der europäische Branchenindex der ⁠Technologiewerte legte um gut vier Prozent zu und machte damit den Kursrutsch vom Freitag fast wett. Zu den größten Gewinnern zählten in Europa zudem ASML, STMicroelectronics, BE Semiconductor, ASM International und Soitec mit Zuwächsen von zeitweise zwischen acht und zehn Prozent.

Kryptowährungen profitierten ebenfalls von der gestiegenen Risikofreude. Bitcoin und Ether verteuerten sich um bis zu sechs Prozent auf rund ‌64.500 Dollar und 1839 Dollar. Auch der Dollar profitierte. Die Kehrtwende bei ⁠Nvidia trug Analysten zufolge zur Aufwertung des Dollars bei, ⁠der durch Kapitalzuflüsse in den Technologiesektor gestützt wurde. Vor allem die zunehmenden Wetten auf schnellere Zinserhöhungen trieben den Dollar am Montag gegenüber dem Euro auf den höchsten Stand seit mehr als 19 Monaten. Der Dollar-Index legte um 0,6 Prozent auf 104,46 Punkte zu. Der Euro gab um bis zu 0,7 Prozent auf 1,0894 Dollar nach.

ÖLPREISE GEBEN NACH

Die Ölpreise gaben unterdessen angesichts wieder steigender Lieferungen aus dem Nahen Osten nach. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils rund drei Prozent auf 89,75 und 80,84 Dollar je Fass (159 Liter). In der Vorwoche waren die Preise um jeweils etwa fünf Prozent gefallen. Es war der dritte Wochenverlust in Folge. "Der Druck kam vor allem von der Angebotsseite", sagte Tamas Varga vom Ölbroker PVM. "Es wäre dennoch fahrlässig, daraus zu schließen, ⁠dass Öl nun ununterbrochen und in großen Mengen geliefert wird." Anhaltende Angriffe auf Schiffe und Raffinerien in der Region begrenzten bereits am Montag den Preisrückgang.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)