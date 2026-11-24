Berlin, 24. Nov (Reuters) - ⁠Die irische Billig-Airline Ryanair will ihr Engagement in Deutschland massiv erhöhen - aber nur, wenn die Bundesregierung die Standortkosten deutlich reduziert. Man könnte 3,6 Milliarden Dollar investieren und das Passagieraufkommen in Deutschland bis 2032 auf 34 Millionen pro Jahr verdoppeln, erklärte Ryanair am Dienstag. Zudem könnte man 36 neue Flugzeuge stationieren, neue Basen an ‌Standorten wie Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart eröffnen und mehr als 1000 direkte Jobs schaffen, sagte Konzernchef Michael O'Leary in Berlin. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Bundesregierung "Deutschlands schädliche Luftverkehrsteuer abschafft und ⁠die astronomisch hohen ⁠Zugangskosten in Deutschland - Flughafengebühren, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren - senkt".

RYANAIR FORDERT RASCHE ABSCHAFFUNG DER LUFTVERKEHRSSTEUER

O'Leary ist für seine markigen Worte bekannt. Seit 1994 ist er Ryanair-Chef, sein Vertrag bei Europas größtem Billigflieger läuft noch bis 2032. "Deutschland ist der am schlechtesten erholte Luftverkehrsmarkt in Europa nach der Covid-Pandemie, weil es den Luftverkehr mit astronomisch hohen Steuern sowie Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren hoffnungslos wettbewerbsunfähig gemacht hat", sagte der Manager. Bundeskanzler ‌Friedrich Merz habe recht, wenn er sage, dass Deutschland sich mit ‌der Luftverkehrsteuer selbst schade. Denn es werde Verkehr in Länder wie die Slowakei, Schweden, Italien und Polen verlagert, die die Luftverkehrsteuer abgeschafft und Zugangskosten gesenkt hätten, sagte O'Leary. Deshalb müsse Merz die Luftverkehrssteuer zum 1. Januar ⁠2027 abschaffen.

Der Kanzler hatte jüngst dafür geworben, die Kosten weiter zu senken. Allerdings konnte sich die Koalition ‌von Union und SPD zum neuen Bundeshaushalt dazu nicht ⁠durchringen. O'Leary wollte noch Bundesverkehrsminister Steffen Bilger treffen.

FLUGHAFEN BER - "LEER WIE EIN LUFTFAHRT-MUSEUM"

Wegen der hohen Gebühren haben die Iren größere Airports in Deutschland eher gemieden und stattdessen ihr Geschäft mit Regionalflughäfen wie Memmingen im Allgäu zuletzt ausgebaut. So fliegt Ryanair künftig erstmals nach Kassel. Man habe ‌derzeit keine Pläne, weitere Flugzeuge nach Deutschland zu holen, ⁠sagte O'Leary. Zugleich werde man das Flugprogramm ⁠nicht weiter abspecken. "Wir sind schon auf das absolute Minimum reduziert."

Ryanair hatte im April angekündigt, für diesen Winterflugplan die Zahl der Flüge von und nach Berlin um 50 Prozent zu verringern und sein Verkehrsaufkommen am Hauptstadtflughafen BER für 2027 auf rund 2,5 Millionen Passagiere etwa zu halbieren. Die Iren verlagerten auch alle sieben stationierten Flugzeuge auf kostengünstigere Airports, fliegen aber weiter die Hauptstadt an. Berlins Flughafenchefin Aletta von Massenbach hatte dies als "heftigen Schlag" bezeichnet, der BER will mit einem Sparpaket gegensteuern. O'Leary bezeichnete den Flughafen als teures Prestigeobjekt, das wegen zu hoher Gebühren seit der Corona-Krise deutlich hinterherhinke. "Der ⁠BER ist leer, wenn man durch die Terminals geht - wie ein verdammtes Luftfahrt-Museum."

Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).