S&P 500® im Chart-Check: Marktbreite: wichtige Signale für 2027 - Daily Trading TV vom 24.11.2026



Der Jahresausblick 2027 wirft seine Schatten voraus. Als Einstieg für das jährlich erscheinende Format geht Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, auf die Marktbreite in den USA ein. Was Buffett-Indikator, kreditfinanzierte Aktienkäufe und die Aktienquote über die Verfassung des amerikanischen Aktienmarktes aussagen, erfahren Sie im Video.



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