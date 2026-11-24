SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Weihnachtsfrieden bei der Saarbahn? Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will ihre Streiks sofort beenden - wenn das Unternehmen wieder Tarifverhandlungen aufnimmt. Doch statt einer Einigung ziehen Saarbahn und kommunaler Arbeitgeberverband Saar (KAV) vor Gericht. Auch Vorwürfe um Personalangaben belasten den Konflikt.

GDL fordert Verhandlungen

Die GDL wies zurück, den von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) vorgeschlagenen "Weihnachtsfrieden" abgelehnt zu haben. "Wer Weihnachtsfrieden fordert, muss auch selbst Friedensbereitschaft zeigen", erklärte GDL-Chef Mario Reiß. Die Saarbahn könne nicht eine Streikpause verlangen und zugleich Gespräche verweigern. Auch eine Vermittlung durch Dritte sei möglich.

Streit um Personalangaben

Für zusätzliche Spannungen sorgten Angaben der Saarbahn zum Personal. Am 17. November seien 22 von 80 TramTrain-Fahrern krankgemeldet gewesen, teilte sie auf dpa-Anfrage mit. Zudem hätten neun Fahrer ihre Nachprüfungen zunächst nicht bestanden, konnten nach erneuter Schulung aber wieder eingesetzt werden. Die GDL wirft der Saarbahn vor, Beschäftigte damit unter Druck zu setzen.

Arbeitgeber ziehen vor Gericht

Saarbahn und KAV beantragten Eilrechtsschutz gegen die Streiks. Nach Angaben der Arbeitgeber fielen mehr als 1.000 Streikstunden an. Man könne nicht länger hinnehmen, "dass ein inzwischen völlig ausufernder Arbeitskampf auf dem Rücken unserer Fahrgäste und der Beschäftigten ausgetragen wird", erklärten KAV-Chef Stefan Spaniol und Saarbahn-Chef Karsten Nagel.

Die GDL begrüßte das Verfahren als Chance zur Klärung. Eine Entscheidung war zunächst nicht bekannt.

Die GDL fordert für rund 80 TramTrain-Fahrer einen eigenen Tarifvertrag. Saarbahn und KAV lehnen das ab. Das Unternehmen beruft sich auf das Tarifeinheitsgesetz: Zum 30. September seien von 477 Beschäftigten 292 Mitglied bei ver.di gewesen. Damit sieht die Saarbahn den Mehrheitstarifvertrag als maßgeblich an. Die GDL widerspricht dieser Bewertung.

Am Sonntag, 22. November setzte die GDL den Streik erneut aus. Die Dauer der Unterbrechung blieb offen. Ein Weihnachtsfrieden ist bislang nicht vereinbart./pin/DP/zb