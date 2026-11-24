Sataak Sports India Pvt. Ltd. kündigt Sataack 50, eine Tennisball-Cricket-Liga mit sechs Männer- und sechs Frauen-Franchises an. Von Vijay Arora gegründet, gehören die Mitbegründer Uma V, Satish Mane, Jitesh Shah und Lalit Shah nun zum Führungsteam. Virender Sehwag ist Ligaleiter und Mithali Raj ist Botschafterin der Frauenliga. Paul Nixon, Auslandsberater, Venkatesh Prasad, Venkatapathy Raju und Veda Krishnamurthy übernehmen Botschafter- und Trainerrollen. Die erste Saison ist für 2027 geplant.

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Sataack50 brings grassroots tennis-ball cricket to a professional platform, creating opportunities for men and women through 12 franchises and a unique 50-ball format

Aufbau eines professionellen Aufstiegswegs für Breitensport-Cricketspieler

Tennis-Ball-Cricket ist weitverbreitet, steht jedoch kaum in Verbindung mit professionellen Cricket-Ligen. Das Ziel von Sataack 50 ist es, einen direkten Aufstiegsweg vom Freizeit- und Breitensport bis auf Franchise-Niveau zu etablieren. Die landesweite Talentsuche wird Talente aus kleineren Städten und Gemeinden aufspüren, einschließlich Spieler mit begrenztem Zugang zu Akademien, Training oder sportlicher Förderung. Die Auswahl erfolgt leistungsbezogen.

Sechs Männer- und sechs Frauen-Franchises

Die Liga wird getrennte Wettbewerbe für Männer und Frauen durchführen, jeweils mit sechs Franchises. Frauencricket ist Teil seiner Struktur und bietet Spielerinnen eine Plattform, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Ziel der Veranstalter ist es, die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen zu fördern, einschließlich derer, die nur eingeschränkten Zugang zu organisiertem Sport haben.

Sportliche Führung und landesweite Probetrainings

Virender Sehwag ist Ligaleiter; Mithali Raj ist Botschafterin der Frauenliga; Paul Nixon ist Auslandsberater und globaler Liga-Trainer. Venkatesh Prasad ist Teambotschafter, Venkatapathy Raju - Cheftrainer des Männerteams und Veda Krishnamurthy - Cheftrainerin des Frauenteams.

Kostenlose Probetrainings wurden in 15 Bundesstaaten durchgeführt und dauern an. Zu den Austragungsorten gehören Amritsar, Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Jaipur, Bhopal, Guwahati, Chennai und Goa. Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos und registrierte Spieler erhalten kostenlosen Versicherungsschutz. Spieler im Alter von 18 bis 30 Jahren sind teilnahmeberechtigt, vorbehaltlich der Auswahlkriterien. Der Prozess umfasst eine kostenlose Registrierung, Vorauswahl, Probetrainings, Bewertung, Einstufung und die Auswahl durch die Franchises.

Eigenständiges 50-Bälle-Format

Jedes Team erhält 50 reguläre Bälle pro Inning, unterteilt in 10 Over zu je fünf Bällen. Das Format soll offensives Cricket, blitzschnelle Entscheidungen und ein höheres taktisches Engagement fördern.

Ausblick

Sataack 50 vereint landesweite Talentsichtung, internationale Teilnahme sowie Herren- und Damen-Franchises. Aktuelle Informationen zu Mannschaften, Spielern, Spielstätten und Begegnungen werden in Kürze erwartet.

Über Sataack 50

Von Sataak Sports India Private Limited gefördert, bietet Sataack 50 nun 12 Franchises, bestehend aus sechs Männer- und sechs Frauenteams und einem Format mit 50 Bällen pro Inning.

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Vijay Arora - Gründer Sataack 50

Mobil: +91 9821806677

E-Mail: vijay.arora@sataack.sport