BERLIN (dpa-AFX) - Zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag hat die Opposition den von Union und SPD vorgelegten Haushalt zerrissen. "Was Sie hier vorlegen, das ist kein Haushalt, das ist eine windschiefe Bretterbude ohne Fundament", sagte der Haushaltsexperte der Grünen, Sebastian Schäfer. Der AfD-Haushälter Michael Espendiller kritisierte: "Dieser Haushalt hat keinerlei roten Faden. Er lebt von Schulden und sonst nichts."

Grüne, Linke und AfD warnten unter anderem, die Rechnung für die hohen Kredite müsse die kommende Generation tragen. Jede Minute nehme der Bund mehr als 400.000 Euro Schulden auf, sagte Espendiller. Linken-Haushälter Dietmar Bartsch sprach von einer "Schuldenorgie". Der schwarz-roten Bundesregierung gehe es nur um ihr politisches Überleben.

Tatsächlich will die Bundesregierung jeden dritten Euro in ihrem Haushalt über Kredite finanzieren. Im Kernhaushalt und mehreren Sondertöpfen sind neue Schulden von rund 200 Milliarden Euro geplant.

SPD-Haushälter kritisiert eigene Koalition

Die Haushälter kritisierten auch scharf, wie die Koalition in letzter Minute noch eine Senkung der Stromsteuer beschloss. Überraschend äußerte sich ähnlich auch der Haushälter der SPD, Thorsten Rudolph. "Die Regierung hatte monatelang Zeit, eine Lösung zu finden", sagte er. Eine Nacht-Einigung nach der eigentlich entscheidenden Sitzung im Haushaltsausschuss sei eine Missachtung des Parlaments. Rudolph kritisierte auch die Finanzierung der geplanten Steuersenkung: "Herr Bundeskanzler, das ist eine hochriskante Wette, dass die Strompreise hochbleiben", sagte er an Kanzler Friedrich Merz gewandt.

Unionsvize Mathias Middelberg stimmte den Bundestag auf neue Kürzungen für den Etat 2028 ein. "Wir können auch das Soziale nicht aussparen", sagte er. Außerdem müsse man sich die Subventionen noch einmal genau anschauen./tam/DP/zb