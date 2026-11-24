Bern, 24. ⁠Nov (Reuters) - Im Kampf gegen strengere Kapitalvorgaben hat die Großbank UBS im Schweizer Parlament einen weiteren schweren Rückschlag erlitten. Die Wirtschaftskommission der großen Kammer (Nationalrat) sprach sich am Dienstag für einen Vorschlag aus, demzufolge die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 90 Prozent hartem Kernkapital (CET1) unterlegen muss. Die kleine Kammer (Ständerat) ‌hatte sich im September für denselben Wert ausgesprochen. Die UBS lehnt die Vorgabe entschieden ab, weil sie dadurch Wettbewerbsnachteile befürchtet. Ob die strengeren Kapitalanforderungen in Kraft treten, hängt ⁠nun vom ⁠Nationalrat ab. Dieser könnte im kommenden Monat eine abschließende Entscheidung treffen.

Der Beschluss des Ausschusses fiel denkbar knapp aus. 13 Mitglieder stimmten für den 90-Prozent-Vorschlag, zwölf dagegen. Der Vorschlag kommt der Empfehlung der Schweizer Regierung (Bundesrat) nahe, die für eine vollständige Unterlegung der Auslandstöchter wirbt.

Die Sitzung brachte für die UBS jedoch auch ein positives Ergebnis. Der Ausschuss nahm einen Antrag ‌an, wonach die Regierung einen Wechsel der Bewertungsmethode für ‌die Auslandsbeteiligungen prüfen solle. Eine Umstellung auf die Equity-Methode könnte den Kapitalbedarf des Instituts verringern. Es sei jedoch nicht klar, um wieviel, erklärte der Vizepräsident des Ausschusses, Paolo Pamini.

SPEKULATIONEN UM WEGZUG DER ⁠UBS

Der Bundesrat will mit den strengeren Kapitalvorgaben und weiteren Maßnahmen verhindern, dass erneut eine Großbank ‌in Schieflage gerät. Die Credit Suisse war 2023 ⁠zusammengebrochen und anschließend von der UBS übernommen worden. Insgesamt müsste die UBS durch die neuen Regeln einschließlich der 90-Prozent-Vorgabe 18 Milliarden Dollar mehr Kapital vorhalten als bisher. Die Großbank bekämpft den Vorstoß, weil sie so weniger Geld für Wachstum ‌und Ausschüttungen an die Aktionäre zur Verfügung hätte. ⁠Ein Sprecher des Finanzministeriums wollte sich nicht ⁠zum Vorschlag der Nationalratskommission äußern.

Beobachtern zufolge hat der 90-Prozent-Antrag im Nationalrat gute Chancen, weil Parteien links der Mitte dort einen höheren Stimmenanteil haben. Insidern zufolge hatte sich die UBS-Konzernspitze vor der Entscheidung vom Dienstag mit einer Niederlage abgefunden. Die Bank analysiere nun verstärkt ihre Handlungsoptionen im Detail. Dazu gehöre auch die Frage, ob die höheren Kapitalanforderungen eine Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland rechtfertigen würden. Die UBS werde Ergebnisse ihrer Analyse Anfang Februar bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2026 präsentieren, hatte es in den ⁠Kreisen weiter geheißen.

(Bericht von Ariane Lüthi; bearbeitet von Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)