Bern, ⁠24. Nov (Reuters) - Im Kampf gegen strengere Kapitalvorgaben hat die Großbank UBS im Schweizer Parlament ‌einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Wirtschaftskommission der großen Kammer (Nationalrat) sprach ⁠sich ⁠am Dienstag für einen Vorschlag aus, demzufolge die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 90 Prozent hartem Kernkapital (CET1) ‌unterlegen muss. Für denselben ‌Wert hatte sich im September bereits die kleine Kammer (Ständerat) ⁠ausgeprochen. Die UBS lehnt die ‌Vorgabe entschieden ab, ⁠weil sie dadurch Wettbewerbsnachteile befürchtet. Ob die strengeren Kapitalanforderungen in Kraft treten, hängt ‌nun ⁠vom Nationalrat ab. Dieser ⁠könnte das Thema ab Dezember debattieren.

(Bericht von Ariane Lüthi; bearbeitet von Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)