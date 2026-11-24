Berlin, ⁠24. Nov (Reuters) - Die SPD hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine riskante Gegenfinanzierung der geplanten Stromsteuersenkung vorgeworfen. "Herr Bundeskanzler, das ist eine hochriskante Wette darauf, dass die ‌Strompreise hoch bleiben und wenig EEG-Vergütung aus dem Haushalt gezahlt werden muss", sagte SPD-Haushaltsexperte Thorsten ⁠Rudolph ⁠am Dienstag zum Auftakt der Haushaltswoche im Bundestag. Dabei trage der Haushalt das Verlustrisiko. Rudolph unterstützte die Steuersenkung ausdrücklich, forderte für eine dauerhafte Finanzierung aber den Abbau klimaschädlicher Subventionen. Er ‌kritisierte das Verfahren: "Unmittelbar nach der ‌Bereinigungssitzung den Haushalt wieder aufzuschnüren, das ist schon eine Missachtung des Parlaments." Dies müsse ein einmaliger ⁠Vorgang bleiben.

Rudolph äußerte Zweifel an der geplanten Gegenfinanzierung ‌der Entlastung von rund ⁠fünf Milliarden Euro, die die schwarz-rote Koalition bei der Förderung von Ökostrom einsparen will. Es sei verwunderlich, dass das Wirtschaftsministerium ‌in der Bereinigungssitzung ⁠des Ausschusses noch von 16,5 ⁠Milliarden Euro für die EEG-Förderung ausgegangen sei, wenige Tage später aber fünf Milliarden Euro weniger veranschlage.

Wegen der Stromsteuer-Einigung soll sich der Haushaltsausschuss am Mittwochmorgen erneut mit Teilen des bereits fertig beratenen Haushalts 2027 befassen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)