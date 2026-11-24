ACCRA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die deutsche Wirtschaft dazu aufgerufen, sich stärker in Afrika zu engagieren. "Nutzen Sie die Chancen in den afrikanischen Ländern. Seien Sie neugierig, gehen Sie ins Risiko, investieren Sie - in unsere gemeinsame Zukunft", sagte er bei der Eröffnung des sechsten Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfels in der ghanaischen Hauptstadt Accra. "Vielleicht ist gerade jetzt der richtige Moment dafür."

Viele deutsche Unternehmen hätten lange Zeit eine sichere Bank in den großen Exportmärkten in Nordamerika und China gehabt. Doch die geopolitischen Brüche unserer Zeit hätten diese Gewissheit ins Wanken gebracht, sagte Steinmeier.

Staaten Afrikas müssen Reformweg weiter gehen

An die Staaten Afrikas appellierte Steinmeier: "Lassen Sie nicht nach in Ihrem Bemühen, notwendige Reformen umzusetzen und Möglichkeiten zu schaffen, um den Handel auf Ihrem Kontinent zu erleichtern und neue Handelswege zu eröffnen." Das afrikanische Freihandelsabkommen der Afrikanischen Union, die größte Freihandelszone weltweit, sei hier ein ganz entscheidender Schritt.

Nur 1,8 Prozent aller deutschen Exporte gehen nach Afrika

Der Deutsche Außenhandel mit Afrika wuchs im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 10,5 Prozent und erreichte einen Rekordwert von 63,4 Milliarden Euro. Dabei stiegen die deutschen Exporte nach Afrika um 8 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro, die Importe aus Afrika sogar um 12,5 Prozent auf 35 Milliarden Euro. Allerdings entfielen im vergangenen Jahr gerade einmal 1,8 Prozent aller deutschen Export auf Afrika./sk/DP/zb