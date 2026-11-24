Mit einem fulminanten Comeback meldet sich NVIDIA zum Wochenstart zurück und zieht den gesamten Tech-Sektor wieder nach oben. Zuletzt war die Aktie des KI-Profiteurs akut unter Druck geraten und hatte massiv an Wert eingebüßt. Wir nutzten die Schwäche, um eine Long-Chance wahrzunehmen.

Rückblick

Als großer Profiteur des KI-Booms hatte NVIDIA eine beispiellose Rallye hingelegt und eilte von einem Hoch zum nächsten. Ab Herbst diesen Jahres setzten Gewinnmitnahmen ein, und der Kurs schwächelte. Diese Tendenz beschleunigte sich dann vor einigen Wochen dramatisch, als bekannt wurde, dass NVIDIA-CEO Huang möglicherweise eine außereheliche Affäre mit einer potenziellen Spionin gehabt haben soll. Der Aktienkurs brach daraufhin in der vorigen Woche auf 124 Dollar ein. Zum Auftakt der laufenden Woche kam die Rolle rückwärts – und das sowohl bei der Besetzung des Führungspostens im Unternehmen, als auch im Aktienkurs.

Die Prognose vom 12.11.26

Nachdem bereits im vorigen Monat Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten und der steile Aufwärtstrend gebrochen wurde, setzte sich diese kurzfristige Korrektur, getrieben von den Turbulenzen um NVIDIA-Chef Huang, fort. Die horizontale Unterstützung bei 164 Dollar ist nahezu perfekt getroffen worden. Hier ergibt sich, nach knapp 30 Prozent Einbußen seit dem Allzeithoch im Oktober, eine aus unserer Sicht tolle Einstiegs-Chance in diesen Spitzenwert. Unser favorisiertes Szenario ist mit den roten Pfeilen grob skizziert. Im Alternativ-Szenario (blau) würde sich der Kursrutsch noch bis etwa 152 Dollar ausdehnen, ehe der Bullen-Trend wieder aufgenommen wird.

Quelle: www.tradingview.com

Während wir ein Abgleiten bis in die 150er-Region und eine dortige Umkehr erwartet hatten, gab der Kurs tatsächlich sogar noch weiter nach, um bei 124 Dollar sein signifikantes Zwischentief zu markieren. Von dort aus erfolgte zum Wochenauftakt am gestrigen 23. November ein Monster-Kurssprung von über 30 Prozent auf zwischenzeitlich wieder mehr als 170 US-Dollar.

Nach einem ersten Sprung der Erleichterung muss durchaus noch einmal mit Rückschlägen kalkuliert werden. Doch diese sollten aus unserer Sicht einer langfristig sehr positiven Entwicklung mit neuen Allzeithochs nicht im Wege stehen. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und bildet in der Region von 140 bis 152 US-Dollar eine Unterstützung im Chart.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

An der Nachfrage hat sich nichts geändert durch die Affäre um den CEO Huang. NVIDIA ist und bleibt ein Gigant, mit unglaublich starker Marktpositionierung und sensationellen Margen. Bei solchen Titeln stellen Crashs oder starke Rückschläge, die ohnehin sehr selten auftreten, einzigartige Einstiegs-Chancen dar.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf NVIDIA

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 121,611 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 165 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 3,9. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PJ0CT4.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 212 und 243 USD

Unterstützungen: 124 und 140 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf NVIDIA

Basiswert NVIDIA WKN PJ0CT4 ISIN DE000PJ0CT41 Basispreis 121,611 USD K.O.-Schwelle 121,611 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,9 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.