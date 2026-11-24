KÖLN (dpa-AFX) - Der US-Konzern Disney hat erstmals TV-Rechte für die Fußball-Bundesliga erworben. Die Streaming-Plattform Disney+ hat sich überraschend mit RTL Deutschland auf eine Sublizenz für Highlight-Rechte an allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga im Pay-TV geeinigt, wie beide Unternehmen mitteilten. Die Vereinbarung gilt vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2029, dem Ende der laufenden Rechteperiode.

Bundesliga-Geschäftsführer Steffen Merkel sagte auf dpa-Anfrage: "Es ist eine erfreuliche Nachricht und ein sehr positives Signal, dass Disney+ erstmals überhaupt zu unseren Partnern zählt und auf dem nationalen Markt in Bundesliga-Medienrechte investiert. Diese Entscheidung verdeutlicht das Interesse auch internationaler Konzerne am deutschen Profifußball."

Bisher kleines Sportangebot

Ab dem 8. Januar wird Disney+ unter der Marke ESPN die Highlights der Partien kurz nach Spielende zeigen. Das Angebot soll in allen Abos von Disney+ ohne Aufpreis enthalten sein, hieß es. Die Unterhaltungsplattform ist bereits mit der Champions League der Frauen im Fußball aktiv und zeigt dort alle Spiele live. Weitere Sportübertragungen gibt es von der Formel E und der Icon League.

RTL hatte vor zwei Jahren im Rahmen der Bundesliga-Ausschreibung ein entsprechendes Rechtepaket erworben, das die Ausstrahlung von Highlight-Clips aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga unmittelbar nach Abpfiff umfasst. Nach der Übernahme von Sky Deutschland im Sommer verfügt der Kölner Sender ohnehin über umfangreiche Live- und Highlight-Rechte./jgl/DP/zb