SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf die Großstadt Saporischschja im Süden der Ukraine hat es nach Behördenangaben Tote und viele Verletzte gegeben. Der Chef der Gebietsverwaltung, Mychajlo Semikin, schrieb auf Telegram von mindestens zwei Toten und 44 Verletzten. Unter anderem seien nachts zwei Wohnblöcke mit neun und fünf Etagen getroffen worden. Der ukrainische Zivilschutz berichtete, 15 Menschen seien lebend aus den Trümmern gerettet worden.

In Korosten im Gebiet Schytomyr griff nach Angaben der ukrainischen Eisenbahn eine russische Drohne den Bahnhof an. Dabei sei ein Mensch getötet, zwei seien verletzt worden. Wie die ukrainische Luftwaffe meldete, dauerten russische Drohnenangriffe in weiten Teilen der Ukraine auch am Vormittag an.

Ukrainische Drohnenschwärme über Russland

Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem verheerenden Angriffskrieg. In ihrem Abwehrkampf schickte die Ukraine in der Nacht erneut große Drohnenschwärme nach Russland.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, fast 700 feindliche Drohnen seien abgewehrt worden. Solche Militärzahlen sind nicht überprüfbar, lassen aber Rückschlüsse auf das Ausmaß der Angriffe zu. Angaben zu Treffern gab es nicht. In der Hauptstadt Moskau war der Betrieb der Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo über Stunden beeinträchtigt./fko/DP/zb