Kiew, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die Ukraine hat einen Drohnenangriff vom Wochenende auf ein russisches Kriegsschiff und ein Frachtschiff in libyschen Gewässern nach Kritik der Regierung in Tripolis als legitimen Akt der Selbstverteidigung gerechtfertigt. Russische Marineschiffe seien ebenso zulässige Ziele wie ‌Frachtschiffe, die Militärausrüstung transportierten, seien zulässige Ziele, erklärte Außenminister Andrij Sybiha am Dienstag. Das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung sei in Artikel 51 der ⁠Charta der ⁠Vereinten Nationen (UN) verankert.

"Die Ukraine 'zieht' niemanden in den Krieg hinein und 'verlagert' den Krieg auch nirgendwohin", schrieb Sybiha im Kurznachrichtendienst Telegram. "Die Ukraine respektiert die Souveränität und territoriale Integrität Libyens. Wir betonen, dass die Handlungen der Ukraine darauf abzielen, der bewaffneten russischen Aggression entgegenzuwirken, und nicht darauf, Libyen oder ‌seiner Bevölkerung zu schaden." Das Völkerrecht schränke das ‌Recht auf Selbstverteidigung nicht auf das Gebiet ein, in dem die Aggression stattfinde. Vielmehr gefährde Russland Drittstaaten, indem es deren zivile Infrastruktur für seine militärischen Zwecke ⁠nutze.

Die in Tripolis ansässige libysche Regierung der Nationalen Einheit hatte am Montag ‌die ukrainische Militäraktion verurteilt, bei der ⁠die Korvette "Merkuri" der russischen Marine im ostlibyschen Hafen Bengasi versenkt worden war. Libyen werde es nicht hinnehmen, in den russisch-ukrainischen Konflikt hineingezogen zu werden, teilte sie mit. Bengasi wird von dem Militärmachthaber ‌Chalifa Haftar kontrolliert, dessen Libysche Nationale ⁠Armee Verbindungen zu Russland unterhält. Die ⁠international anerkannte Regierung in Tripolis kontrolliert den Westen Libyens.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview, dass die Ukraine für einen weiteren Drohnenangriff am Samstag auf ein russisches Frachtschiff in den internationalen Gewässern des Finnischen Meerbusens verantwortlich sei. Das Schiff "Sparta II" sei ein legitimes Ziel gewesen, weil es Waffen transportiert habe, sagte er. Das beschädigte Schiff wurde nach Angaben des russischen Verkehrsministeriums vom Dienstag ⁠zurück in den Hafen St. Petersburg geschleppt.

(Bericht von Daniel Flynn Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)