BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Drittel der Menschen in Deutschland erwarten eine Zunahme militärischer Konflikte - während zugleich der Wunsch nach außenpolitischer Zurückhaltung wächst. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung sprechen sich 48 Prozent der Befragten dafür aus, dass sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker zurückhält. Das ist ein Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Nur noch 40 Prozent plädieren für ein stärkeres internationales Engagement, 2025 waren es noch 48 Prozent. Hiervon wünscht sich eine große Mehrheit von 77 Prozent vor allem mehr diplomatische Bemühungen. Forsa hat laut Stiftung für die repräsentative jährliche Umfrage im September 1.501 Wahlberechtigte ab 18 Jahren zu ihren außenpolitischen Einstellungen befragt.

Militärische Ukraine-Unterstützung findet keine Mehrheit mehr

Angesichts des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind 61 Prozent der Meinung, dass sich Deutschland und Europa nicht ausreichend für Friedensverhandlungen einsetzen. Die militärische Unterstützung der Ukraine durch Deutschland findet keine Mehrheit mehr. Nur 46 Prozent sprechen sich dafür aus (Vorjahr: 59 Prozent), eine knappe Mehrheit von 53 Prozent dagegen (2025: 39 Prozent).

Bei der Frage, ob die Ukraine mit ihrer Verteidigung gegen Russland zugleich die Sicherheit Deutschlands und Europas schützt, sind die Deutschen gespalten. Die Hälfte der Bevölkerung teilt diese Einschätzung (50 Prozent), die andere Hälfte (48 Prozent) nicht.

Ähnlich ist das Stimmungsbild bei der Frage, wie Deutschland auf hybride Angriffe reagieren sollte, hinter denen Russland vermutet wird. 51 Prozent der Befragten befürworten eine entschlossene Reaktion mit spürbaren Gegenmaßnahmen, während 46 Prozent für Zurückhaltung plädieren.

USA - China: Große Mehrheit für neutrale Haltung Deutschlands

Angesichts der wachsenden Rivalität zwischen den USA und China befürworten 83 Prozent der Befragten eine neutrale Haltung Deutschlands. Nur 15 Prozent würden sich eher auf die Seite der USA stellen. Angezweifelt wird die transatlantische Gemeinschaft als politische und kulturelle Einheit: Für 61 Prozent gibt es "den Westen" als Geschlossenheit zwischen Europa und den USA nicht mehr.

Russland wird indes weiterhin von einer großen Mehrheit (82 Prozent) als militärische Bedrohung wahrgenommen. Die Idee einer militärischen Führungsrolle Deutschlands in Europa stößt mehrheitlich auf Ablehnung: 63 Prozent sind dagegen, lediglich 35 Prozent befürworten sie./bk/DP/zb