Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die Union hat den Bundeshaushalt 2027 als Investitionshaushalt verteidigt und zugleich weitere Einsparungen verlangt. Mit rund 120 Milliarden Euro investiere der Bund im dritten Jahr in Folge auf Rekordniveau, sagte Vizefraktionschef ‌Mathias Middelberg (CDU) am Dienstag zum Auftakt der Haushaltswoche des Bundestages. Dies zeige Wirkung, wie die wieder steigenden Wachstumsprognosen belegten. Zugleich ⁠mahnte Middelberg ⁠weitere Einsparungen an, auch bei Sozialleistungen. "Wir können auch das Soziale nicht aussparen."

Middelberg nannte die Neuverschuldung besorgniserregend. Einschließlich der Sondervermögen seien Ausgaben von 648 Milliarden Euro geplant, davon rund 210 Milliarden Euro neue Kredite. Rund 32 Prozent der Ausgaben würden somit ‌über neue Kredite finanziert: "Das ist schon wirklich ‌heftig."

Grünen-Haushaltsexperte Sebastian Schäfer warf der Koalition eine unsolide Finanzpolitik vor. "Was Sie hier vorlegen, das ist kein Haushalt. Das ist eine windschiefe Bretterbude ⁠ohne Fundament", sagte Schäfer. Die nachträglich vereinbarte Stromsteuersenkung müsse nun ohne ‌solide Gegenfinanzierung in den bereits fertig ⁠beratenen Etat "reingeflickt" werden. Zudem benötige die Koalition mehr als 25 Milliarden Euro an Haushaltstricks und fragwürdigen Finanzierungskonstruktionen. "Sie betreiben nur organisierte Problemverschiebungen."

Auch der Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch übte scharfe ‌Kritik. "Nach uns die Sintflut, nach ⁠uns die Zinsflut", sagte Bartsch mit ⁠Blick auf die steigende Belastung des Etats durch Zinszahlungen. Die erneute Sondersitzung des Haushaltsausschusses wegen der Stromsteuersenkung sei eine "Desavouierung des Haushaltsausschusses". Bartsch kritisierte die Neuverschuldung von rund 210 Milliarden Euro und forderte, die jährlichen Rüstungsausgaben auf weniger als 100 Milliarden Euro zu begrenzen. "Ein Verschiebebahnhof schafft keine Zukunft", sagte er mit Blick auf die Finanzierung des Haushalts.

(Bericht von Holger Hansen, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)