(Reuters) - ⁠Die USA haben die Cloudfirma Megaspeed und eine Tochter des chinesischen Onlinehändlers Alibaba nach ihre mutmaßlichen Verwicklung in den Nvidia-Skandal auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit reagierte das Handelsministerium am Montag (Ortszeit) auf Kritik von US-Politikern. "Das Handelsministerium muss immer noch erklären, warum das so lange gedauert hat", schrieb der republikanische Senator Pete Ricketts in einem Beitrag auf der Kurznachrichtenplattform X.

Die US-Behörden ermitteln seit 2024 gegen ‌den Cloudanbieter Megaspeed. Das in Singapur ansässige Unternehmen geriet vor einigen Wochen in die Schlagzeilen, nachdem bekannt geworden war, dass Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Beziehung mit einer früheren Managerin der Firma eingegangen war. Die Geschäftsfrau und mutmaßliche chinesische Spionin soll ⁠die Liaison genutzt haben, ⁠um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. China hat die Spionagevorwürfe zurückgewiesen.

Megaspeed reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Unternehmen hatte vor einer Woche erklärt, es betreibe seine Geschäfte gesetzeskonform und halte auch die US-Exportkontrollen ein.

Milliardenschwere Partnerschaft

Die US-Behörden setzten auch die Alibaba-Tochter Apex wegen ihrer geschäftlichen Verbindungen zu Megaspeed auf die Sanktionsliste. Die ebenfalls in Singapur ansässige Firma habe Megaspeed und anderen Anbietern insgesamt etwa 4,2 Milliarden Dollar vorab für die Bereitstellung von Cloud-Kapazitäten gezahlt, sagte ein Insider. Der "Financial ‌Times" zufolge nutzte Megaspeed diese Aufträge, um sich den Status als bevorzugter ‌Geschäftspartner von Nvidia und damit vorrangigen Zugang zu KI-Prozessoren zu sichern. Das Startup erreichte dieses Ziel bereits wenige Monate nach der Gründung 2023.

Apex war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Der Mutterkonzern Alibaba bezeichnete die Aufnahme der Tochterfirma in die US-Sanktionsliste als ungerechtfertigt: "Apex ⁠hat zu keinem Zeitpunkt Hochleistungs-Computerchips, die den US-Exportbeschränkungen unterliegen, umgeleitet. Wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um unsere Rechte und ‌unseren Ruf zu schützen."

Kritik an US-Handelsministerium

US-Finanzminister Scott Bessent hatte sich nach ⁠Bekanntwerden des Nvidia-Skandals öffentlich darüber beklagt, dass Megaspeed noch nicht auf der Sanktionsliste stand. Nvidia hat eigenen Angaben zufolge einen Ausschuss für Exportkontrollen gebildet, um die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zu überwachen.

Nach ihrem Sieg bei den jüngsten US-Zwischenwahlen stießen die Demokraten im Kongress eine Untersuchung wegen einer möglichen Beeinflussung des Handelsministeriums durch Nvidia an. Behördenchef Howard Lutnick soll ‌einem Medienbericht zufolge ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen, die mutmaßlich ⁠Sanktionen gegen China umgehen, verhindert haben. Daher soll er ⁠neben Huang vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen.

In der vergangenen Woche hatten das US-Justizministerium und das Handelsministerium in einer gemeinsamen Erklärung betont, sie würden "wegen jeglichen kriminellen Verhaltens, das möglicherweise stattgefunden hat, mit der vollen Härte des Gesetzes gegen Megaspeed vorgehen". Die USA belegten am Montag neben Megaspeed und Apex noch weitere südostasiatische Unternehmen mit Verbindungen zu Megaspeed mit Sanktionen. "Dies befreit das Handelsministerium aber nicht von der Pflicht, dem Kongress Rechenschaft abzulegen", betonte die demokratische Senatorin Maria Cantwell.

Die US-Entscheidung zu Megaspeed fiel mit der Rückkehr von Huang an die Spitze von Nvidia zusammen. Präsident Trump spielte nach eigenen Aussagen eine wichtige Rolle bei diesem Comeback, das an den Börsen ein Kursfeuerwerk auslöste. Nvidia-Titel verbuchten am Montag mit ⁠einem Plus von 31,5 Prozent den drittgrößten Tagesgewinn ihrer Geschichte.