Vanessa Emde aus Berliner Linke-Fraktion ausgeschlossen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Politikerin Vanessa Emde muss die Berliner Linke-Fraktion verlassen. Bei einer Fraktionssitzung stimmte nach dpa-Informationen die nötige Mehrheit der Linke-Abgeordneten für Emdes Ausschluss./kr/ah/DP/mis
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