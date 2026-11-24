Caracas/London/New York, ⁠24. Nov (Reuters) - Das hoch verschuldete Venezuela hat einen lange erwarteten wirtschaftlichen Rahmenplan vorgelegt. In dem am Dienstag veröffentlichten Dokument wird ein "klarer und glaubwürdiger" Umschuldungsplan in Aussicht gestellt, der alle Gläubigergruppen einbeziehe. Laut dem Bericht ‌belaufen sich die Verbindlichkeiten aus internationalen Anleihen auf insgesamt 110,1 Milliarden Dollar (rund 100,5 Milliarden Euro), darin enthalten sind 45,9 Milliarden Dollar ⁠an fälligen, ⁠aber nicht gezahlten Zinsen.

Das Land kündigte bereits im Mai Pläne zur Umschuldung an und versprach, innerhalb eines Monats wichtige Kennzahlen zu veröffentlichen. Doch verheerende Erdbeben im Juni erschwerten die Bemühungen, die wirtschaftliche Lage in einem Rahmenwerk zu beurteilen. Das US-Militär hatte den ‌venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro im Januar abgesetzt. ‌Die Regierung in Washington hat ihren Einfluss in dem südamerikanischen Land seitdem rasch ausgebaut, insbesondere im Energiesektor.

Venezuela war seit der Verhängung von US-Finanzsanktionen im ⁠Jahr 2017 weitgehend von der internationalen Finanzwelt abgeschnitten. Seit der US-Intervention ‌im Januar hat sich der Zugang ⁠verbessert. Die Regierung in Caracas geht davon aus, dass sich die Wirtschaftsleistung in den kommenden fünf Jahren mehr als verdoppeln und auf 200,9 Milliarden Dollar ansteigen wird, während sie ‌die Gesamtverschuldung des Landes auf ⁠237,5 Milliarden Dollar beziffert.

"Die öffentliche Verschuldung ⁠Venezuelas befindet sich in einem Zustand eines lang anhaltenden Zahlungsausfalls und ist nicht tragfähig", heißt es in dem fast 200-seitigen Rahmenplan. Dies spiegele die Einschränkungen durch Finanzsanktionen, den Rückgang der Einnahmen aus dem Öl- und Gassektor sowie jahrelange makroökonomische Ungleichgewichte wider. Die Schuldenlast erreichte demnach Ende 2025 rund 242 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

(Bericht von Libby George, Mayela Armas and Rodrigo Campos, Marc Jones, ⁠Karin Strohecker, geschrieben von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)