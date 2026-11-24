Berlin, ⁠24. Nov (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat sich bestürzt über das Eingreifen von US-Präsident Donald Trump im Fall des erst geschassten und dann ‌wieder eingesetzten Nvidia-Chefs Jensen Huang gezeigt. "Ehrlich gesagt hat mich das schockiert, denn soweit ich weiß, ⁠habe ⁠ich rückblickend noch nie einen solchen Eingriff von politischer Seite bei einem einzelnen Unternehmen erlebt", sagte Wadephul am Dienstag auf einem Forum der Körber-Stiftung in Berlin in ‌englischer Sprache. "Und ich habe gewisse ‌Zweifel, ob dies ein sehr gutes Modell für die Zukunft ist."

Zudem mahnte der Minister mit ⁠Blick auf den Vorfall die Wahrung internationaler ‌Prinzipien an. "Wir haben also ⁠Grund genug, die regelbasierte internationale Ordnung wirklich zu verteidigen", erklärte Wadephul. "Das bedeutet auch, dass die Politik in freien, demokratischen und ‌regelbasierten Ländern ⁠von Eingriffen in die wirtschaftliche ⁠Betätigung von Unternehmen absehen sollte." Der US-Chiphersteller hatte Huang nach dessen Rücktritt infolge von Enthüllungen über außereheliche Affären wieder eingesetzt. Dafür setzte sich Trump nach eigener Darstellung ein. Die Kehrtwende stieß an der Wall Street auf Zustimmung, bei Kongressabgeordneten jedoch ⁠auf Kritik.

(Bericht von Matthias Williams, Alexander RatzRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)