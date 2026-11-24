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Nach der historischen Erholung vom Montag gibt die Wall Street heute Morgen wieder einen Teil der Gewinne ab. Gestern war der S&P 500 um 4,7 Prozent und der Nasdaq 100 sogar um 6,9 Prozent gestiegen, einer der stärksten Rebound-Tage der vergangenen Jahre. Die Rückkehr von Jensen Huang hat den KI-Trade kurzfristig stabilisiert, doch der Markt beginnt bereits, über das nächste Thema zu sprechen: die Fed. Wells Fargo warnt, dass Technologie im vergangenen Jahr rund 44 Prozent des realen US-Wachstums getragen hat. Sollte sich der KI-Capex-Zyklus abschwächen, während die Fed gleichzeitig weiter anhebt, könnten schnell neue Rezessionsängste entstehen. Gleichzeitig sind Halbleiter nach dem massiven Bewertungsrückgang inzwischen nur noch mit rund 9,7-mal den erwarteten Gewinnen bewertet, dem niedrigsten Niveau seit 1996. Fundamental liefert Hewlett Packard Enterprise weiter Rückenwind: Cloud- und KI-Umsätze steigen um 69 Prozent. Wie dem auch sei, geraten die Margen beim Ausblick unter Druck und verfehlen die Ziele.



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