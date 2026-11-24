Washington, 24. ⁠Nov (Reuters) - US-Präsident Donald Trump kommt am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida mit Nato-Chef Mark Rutte zusammen. Das Treffen werde am späten Mittwochnachmittag in Palm Beach stattfinden, teilte das Weiße ‌Haus am Montag mit. Trump hatte sich in der vergangenen Woche bei einem Gipfeltreffen in Asien mit ⁠dem russischen ⁠Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ausgetauscht.

Trump äußerte sich kritisch über die westlichen Verbündeten der USA und bezeichnete sowohl Putin als auch Xi als seinen "Freund". Trumps Zusammenkunft mit Putin löste sowohl bei ‌europäischen Verbündeten als auch bei der ‌demokratischen Opposition im eigenen Land Kritik aus. Rutte hat wiederholt versucht, Spannungen innerhalb der Nato zu entschärfen und Trump ⁠einzubinden. Er sagte, es sei normal, dass sich große ‌Atommächte träfen.

Ruttes Treffen mit Trump ⁠fällt zudem in eine Zeit, in der Europa auf eine Beteiligung an den von den USA unterstützten Gesprächen zur Beendigung des russischen Krieges in der ‌Ukraine drängt. Der von ⁠Trump kritisierte ukrainische Präsident Wolodymyr ⁠Selenskyj hat erklärt, Europa müsse in Friedensgespräche einbezogen werden. Der US-Sondergesandte und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner sagte in der vergangenen Woche, Trump sei offen für Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf Grundlage der Beistandsvereinbarung nach Artikel fünf des Nato-Vertrags. Russland habe sich mit dem Gedanken "angefreundet", erklärte Kushner.

(Bericht von Kanishka Singh, bearbeitet von Esther ⁠Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)