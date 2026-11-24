Wer am Freitag Nvidia-Aktien gekauft hat, kann sich heute auf die Schulter klopfen. Auf nur noch gut 125 Dollar war der Kurs des Chipgiganten im Zuge der Affäre um seinen CEO Jensen Huang abgestürzt. Montag folgte dann das große Comeback: Weil Huang an die Spitze des Unternehmens zurückkehrt, stieg der Kurs binnen eines Tages um bis zu 37 (!!!) Prozent auf über 170 Dollar das Stück.

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