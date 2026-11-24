Wer am Freitag Nvidia-Aktien gekauft hat, kann sich heute auf die Schulter klopfen. Auf nur noch gut 125 Dollar war der Kurs des Chipgiganten im Zuge der Affäre um seinen CEO Jensen Huang abgestürzt. Montag folgte dann das große Comeback: Weil Huang an die Spitze des Unternehmens zurückkehrt, stieg der Kurs binnen eines Tages um bis zu 37 (!!!) Prozent auf über 170 Dollar das Stück.
Plus: Für Anleger, die selbst entscheiden.
Black Week: 50% Rabatt
Mit Plus Trends früher erkennen und Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel und Marktberichte (inkl. Chartzeit)
- Trading-Setups & Investmentideen
- Xetra® Aktien, ETNs & ETCs in Echtzeit
- Black Week: 50% Rabatt auf Plus
Für 7,45 € pro Monat freischalten
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Kommentar zur BörsenlageEs ist gruselig, wie extrem die Stimmung der Anleger schwanktgestern, 16:16 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 24.11.2026Dax gibt leicht nach und testet wichtige Unterstützungszoneheute, 10:09 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 18.11.2026Dax schließt Kurslücke – diese Marke muss jetzt halten18. Nov. · onvista
Plus-Analysen
Nach dem Crash: Wie verhalte ich mich jetzt richtig?gestern, 14:27 Uhr · onvista
PlusAbsturz in der Vorwoche
Wieso ich diesen Finanzwert einfach kaufen musste18. Nov. · onvista
PlusNach starker Rally wieder billig