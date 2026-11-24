ZÜRICH (dpa-AFX) - Die US-Regierung könnte einem Pressebericht zufolge noch diese Woche die Zölle auf den Import von Waren erhöhen. Wie das "Wall Street Journal" am Dienstag berichtet, dürften China, die EU sowie vierzehn weitere Staaten von den mutmaßlichen Zollerhöhungen betroffen sein. Von US-Seite wurde der Bericht nicht bestätigt.

Von den Zollerhöhungen seien Staaten betroffen, die ihre Industrie nach Ansicht Washingtons mit Subventionen und staatlichen Hilfen übermässig förderten, hieß es im Bericht. Dadurch entstehe eine Überproduktion, die zu günstigen Exporten führe und US-Unternehmen unter Druck setze.

Die neuen Zölle würden vom US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer nach monatelangen Untersuchungen zu den Industriesubventionen in China, den EU-Staaten und Ländern wie Japan oder Südkorea vorgestellt. Sie sollen einen Großteil der Warenimporte in die USA umfassen. Für Stahl, Aluminium und Autos könnten aber Ausnahmen gelten, da diese bereits mit separaten Zöllen belegt seien. Die Höhe der zusätzlichen Zölle sei noch offen. Die meisten Importe aus der EU werden in den USA zu 10 Prozent verzollt, während für China deutlich höhere Zölle, zumeist von 50 Prozent gelten./mk/tp/ls/AWP/stk