24. ⁠Nov (Reuters) - Das US-Verteidigungsministerium verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge mit den Autobauern General Motors und Ford ‌sowie anderen Herstellern über eine Zusammenarbeit bei der Massenproduktion von ⁠Drohnen. ⁠Dabei gehe es um eine Vereinbarung zur Lieferung von Bauteilen an Drohnenhersteller, berichtete das "Wall Street Journal" am ‌Dienstag unter Berufung auf ‌mit der Angelegenheit vertraute Personen. General Motors prüfe derzeit, ⁠ob der Konzern Drohnenmotoren herstellen ‌könne. Zudem hätten ⁠sich in diesem Zusammenhang Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums mit Vertretern von Ford, dem kanadischen ‌Autozulieferer ⁠Magna International sowie anderen ⁠Unternehmen auch außerhalb der Automobilindustrie getroffen.

(Bericht von Kanjyik Ghosh, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)