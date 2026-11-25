Das Wichtigste in Kürze Bei der aktuellen comdirect Junior Depot Aktion gibt es ein Geschenk zur Depoteröffnung und zusätzlich 75 € Sparplan-Prämie.

Für die Geldprämie muss innerhalb der ersten drei Monate ein Sparplan eingerichtet und mindestens einmal ausgeführt werden.

Die Aktion läuft bis zum 31.01.2027.

Das Junior Depot bietet 0 € Depotführung und Sparpläne ab 1 € Sparrate. Für Wertpapierkäufe können Kosten anfallen.

Zwei Prämien für den Start ins Kinderdepot

Ob für die Ausbildung, die erste Wohnung oder einen anderen späteren Wunsch: Wer früh mit dem Vermögensaufbau für sein Kind beginnt, kann über viele Jahre regelmäßig Geld zurücklegen. Die aktuelle comdirect Junior Depot Aktion* bietet dafür einen zusätzlichen Anreiz: Neben einem Geschenk zur Eröffnung sind 75 € für den Einstieg mit einem Wertpapiersparplan möglich.

Als Geschenk stehen eine LEGO-Bausteine-Box, DENVER-Over-Ear-Kopfhörer oder ein BIG Bobby-Car-Classic zur Wahl. Die zusätzliche Geldprämie ist an die Sparplannutzung gekoppelt: Du musst innerhalb der ersten drei Monate nach Depoteröffnung einen Sparplan einrichten und mindestens einmal ausführen lassen. Die bloße Einrichtung reicht dafür nicht aus.

Wer teilnehmen kann und welche Fristen gelten

Für die Aktion muss der Antrag auf das Junior Depot bis zum 31.01.2027 gestellt werden. Die vollständigen Eröffnungsunterlagen müssen bis zum 31.03.2027 bei comdirect vorliegen. Teilnehmen können grundsätzlich auch Eltern, die bereits comdirect-Kunden sind. Entscheidend ist die Voraussetzung beim Kinderdepot: Für das betreffende Kind darf innerhalb der vergangenen zwölf Monate kein Depot bei comdirect eröffnet worden sein. Von einem Finanzdienstleister betreute Depots sind ausgeschlossen.

Die 75 € werden nach den veröffentlichten Aktionsangaben innerhalb einer Woche nach der ersten Sparplanausführung auf das Verrechnungskonto gutgeschrieben. Dabei können Steuern anfallen, sofern beispielsweise kein ausreichender Freistellungsauftrag greift. Das ausgewählte Geschenk wird separat verschickt. Die vollständigen Bedingungen findest du bei comdirect*.

Was das comdirect Junior Depot bietet – und kostet

Mit dem comdirect Junior Depot* kannst du für dein Kind unter anderem in Aktien, ETFs und Fonds investieren. Möglich sind sowohl Einmalanlagen als auch regelmäßige Sparpläne ab 1 €. Die Depotführung beträgt 0 €. Auch Großeltern oder andere Angehörige können den Vermögensaufbau unterstützen, indem sie Geld auf das Verrechnungskonto überweisen.

Bei Sparplänen lohnt sich ein Blick auf die Auswahl: Ausgewählte ETF-Specials lassen sich ohne Orderentgelt besparen. Regulär berechnet comdirect für ETF-, Aktien- und Zertifikate-Sparpläne 1,5 % des Anlagebetrags je Wertpapier und Ausführung. Spreads, Produktkosten und gegebenenfalls weitere Entgelte bleiben zu berücksichtigen. Scheidet ein ETF aus den Specials aus, gelten wieder die regulären Konditionen.

Für reguläre Einzelkäufe und Verkäufe an deutschen Börsen fallen 4,90 € zuzüglich 0,25 % des Ordervolumens an, mindestens 9,90 € und höchstens 59,90 €. Hinzu kommen insbesondere handelsplatzabhängige Entgelte und gegebenenfalls fremde Kosten. Gerade bei kleinen Anlagebeträgen ist deshalb ein passender Sparplan einen näheren Blick wert.

Für wen sich das Kinderdepot eignet

Das Junior Depot wird auf den Namen deines Kindes eröffnet und bis zur Volljährigkeit von den Sorgeberechtigten verwaltet. Das Vermögen gehört dem Kind; ab dem 18. Geburtstag kann es selbst darüber verfügen. Die Eröffnung übernehmen die sorgeberechtigten Eltern.

Das Angebot passt vor allem zu Familien, die langfristig mit Wertpapieren sparen möchten. Ein breit gestreuter Aktien-ETF kann dafür ein Baustein sein. Allerdings schwanken die Kurse, und Verluste sind möglich. Geld, das zu einem nahen Termin sicher verfügbar sein muss, sollte deshalb nicht allein wegen der Prämie in Aktien oder Aktien-ETFs fließen.

Fazit: Ein zusätzlicher Anreiz für den langfristigen Vermögensaufbau

Die Kombination aus 75 € Sparplan-Prämie, einem Geschenk und 0 € Depotführung macht die comdirect Junior Depot Aktion für Eltern interessant, die ohnehin ein Kinderdepot eröffnen möchten. Besonders lohnenswert ist ein Blick auf die ETF-Specials, wenn der gewünschte Sparplan dort ohne Orderentgelt angeboten wird. Entscheidend bleiben die passende Anlage und ihre laufenden Kosten – schließlich soll das Depot dein Kind über viele Jahre begleiten.

Du möchtest zunächst andere Anbieter gegenüberstellen? Im Kinderdepot-Vergleich auf onvista findest du weitere Depots und ihre Konditionen.