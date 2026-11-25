Berlin, ⁠25. Nov (Reuters) - AfD-Co-Chef Tino Chrupalla schließt nicht aus, dass eine von seiner Partei geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt gegen ‌den Bundeshaushalt für 2027 eine Normenkontrollklage anstrengen könnte. Der Etat-Entwurf der schwarz-roten Koalition ⁠führe ⁠zu einer weiteren Verarmung der Bürgerinnen und Bürger sowie zu einer Deindustrialisierung Deutschlands, sagte Chrupalla in der Generaldebatte des Bundestags am Mittwoch ‌in Berlin. Deshalb forderte er ‌die anderen Oppositionsfraktionen Grüne und Linke auf, einer Klage gegen den Haushalt ⁠vor dem Bundesverfassungsgericht zuzustimmen.

In diesem Zusammenhang ‌verwies Chrupalla auf ⁠Sachsen-Anhalt, wo sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Dezember zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen will. Er freue sich ‌darauf, "wenn im ⁠Dezember dieses Jahres die ⁠erste AfD-geführte Landesregierung gewählt wird", sagte Chrupalla. Auch diese Landesregierung könne eine "abstrakte Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anstreben", sagte der Co-Chef der größten Oppositionsfraktion im Bundestag. "Ein Weiter-so kann es nun nicht mehr geben", betonte ⁠er.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)