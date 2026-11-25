MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts AfD-Landtagsfraktion hat nun auch offiziell Ulrich Siegmund für die Wahl des Ministerpräsidenten beim Parlament vorgeschlagen. Bereits in der vergangenen Woche hatte Siegmund angekündigt, sich am 8. Dezember als Ministerpräsident zur Wahl zu stellen. Wird er tatsächlich gewählt, wäre er Deutschlands erster, von der AfD gestellter Ministerpräsident - bisher ist aber völlig offen, ob er eine Mehrheit bekommen könnte. Im Wahlvorschlag der AfD heißt es: "Der Landtag von Sachsen-Anhalt wählt Herrn Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt."

Was in den Wahlgängen gilt

Siegmund bräuchte im ersten oder im zweiten Wahlgang 42 Stimmen und damit drei Stimmen aus anderen Fraktionen - gewählt wird in geheimer Wahl. Dass Siegmund Stimmen von SPD, Grünen oder Linken bekommt, gilt als ausgeschlossen. Bei der CDU-Fraktion wollen 14 von 15 Abgeordneten in den ersten beiden Wahlgängen den Saal verlassen, das BSW will sich enthalten. Damit ist offen, wie der AfD-Kandidat am 8. Dezember zu einer Mehrheit kommen könnte.

Scheitern die ersten beiden Wahlgänge, muss der Landtag innerhalb von 14 Tagen über ein vorzeitiges Ende der Wahlperiode abstimmen. Findet sich dafür eine Mehrheit, käme es zu Neuwahlen. Gibt es dafür keine Mehrheit, folgt unverzüglich ein dritter Wahlgang.

Dann reicht eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten. Doch auch dann ist nicht klar, dass Siegmund definitiv gewählt würde, es wäre weiter ein Patt möglich: Nämlich dann, wenn sich die 5 BSW-Abgeordneten weiter enthalten, alle 39 AfD-Abgeordneten für Siegmund stimmen und alle übrigen Fraktionen mit ihren 39 Stimmen mit Nein votieren. Dann wäre niemand gewählt. Verfassungsrechtler gehen davon aus, dass es dann zu einem weiteren Wahlgang käme.

Siegmund geht von Wahl im ersten Wahlgang aus

Siegmund hatte vor einer Woche gesagt: "Ich gehe davon aus, dass es nur einen Wahlgang geben wird." Antreten will als Gegenkandidatin auch Linken-Fraktionschefin Eva von Angern. Ein Fraktionssprecher erklärte, der entsprechende Wahlvorschlag solle noch heute eingereicht werden.

Zuletzt lief auch die Suche nach einem überparteilichen Kandidaten, der gegen Siegmund antreten könnte. Von Angern sagte der "Rheinischen Post": "Es gab Versuche, eine gemeinsame Person zu finden, aber bisher gibt es diese Person nicht."

Bei der Landtagswahl am 6. September war die vom sachsen-anhaltischen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD mit fast 44 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Sie verfehlte aber die absolute Mehrheit. Die AfD-Fraktion verfügt im Landtag über 39 von 83 Sitzen - genauso viele wie CDU, SPD, Linke und Grüne zusammen. Das BSW ist mit fünf Abgeordneten vertreten./dh/DP/zb