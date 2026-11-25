FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem neuen Erholungsschub fallen die Aktien von Aroundtown am Mittwoch in einem freundlichen Branchenumfeld mit deutlichen Gewinnen auf. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist wird im Zuge von Quartalszahlen etwas zuversichtlicher für das operative Jahresergebnis (FFO I), dessen unteres Ende der Spanne um zehn Millionen Euro angehoben wird. Außerdem wurde ein Führungswechsel hin zu einer Doppelspitze angekündigt.

Die Erholung, die die Aroundtown-Aktien seit Mitte Oktober gemeinsam mit anderen Immobilienwerten durchlebt hatten, bekam einen neuen Schub, nachdem sie im November zuletzt ins Stocken geraten war. Im Xetra-Handel weiteten die Papiere ihre Gewinne am Mittwoch auf zuletzt 5,2 Prozent aus. Sie kehrten damit über die 21-Tage-Linie zurück, die in den vergangenen Tagen wieder in Gefahr geraten war.

Das Unternehmen begründete die angepasste Zielspanne vor allem mit der Beteiligung der Wohnimmobilientochter Grand City Properties an deren Konkurrenten LEG . Die Aktienkurse beider Unternehmen legten am Mittwoch auch bis zu 3,3 Prozent zu. Außerdem bekamen die Aktien von Vonovia im Dax mit fast drei Prozent einen neuen Schub. Sie erreichten ihr Niveau von Ende September.

Grand City war im Oktober bei LEG eingestiegen und hatte die Aktien aller Beteiligten auf einen Erholungskurs geschickt. LEG, Grand City und Aroundtown haben seither zwischen 12 und 24 Prozent gewonnen. Auf längere Sicht ist dies allerdings nur ein schwacher Trost. Im Umfeld gestiegener Zinsen, höherer Finanzierungskosten und Regulierungssorgen haben die Immobilientitel in diesem Jahr allesamt mächtig Federn gelassen. Im Oktober-Tief hatte sich der Aroundtown-Kurs 2026 mehr oder weniger halbiert.

Aroundtown teilte am Mittwoch zudem eine baldige Veränderung an der Führungsspitze mit, die allerdings nicht für große Wogen sorgte. Der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen scheidet zum Jahresende aus. Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot als neue Co-Chefs übernehmen.

Stephanie Dussmann vom Analysehaus Jefferies blieb am Mittwoch bei ihrer negativen Einschätzung von Aroundtown. Sie verwies darauf, dass die Kennziffer FFO I in den ersten neun Monaten des Jahres wegen höherer Finanzierungskosten immer noch rückläufig gewesen sei. Das vergleichbare Wachstum habe sich verlangsamt und die Büro-Leerstandsquote sei gestiegen. Die meisten Sorgen macht sich die Expertin um die Verschuldung./tih/bek/stk