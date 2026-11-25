FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aroundtown werden am Mittwoch vorbörslich anlässlich vorgestellter Quartalszahlen im Plus gehandelt. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist wird etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr und kündigte außerdem einen Führungswechsel hin zu einer künftigen Doppelspitze an. Anleger begrüßten die Neuigkeiten im Tradegate-Handel mit einem Anstieg um 1,7 Prozent. Damit dürften die Aktien wieder über ihre 21-Tage-Linie zurückkehren, die in den vergangenen Tagen in Gefahr geraten war.

Aroundtown teilte mit, dass der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen zum Jahresende ausscheidet. Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot gemeinsam als neue Co-Chefs übernehmen. Zudem hob das Unternehmen das untere Ende seiner operativen Ergebnisprognose (FFO I) um 10 Millionen Euro auf 285 bis 305 Millionen Euro an.

Ein Grund für die angepasste Bandbreite ist die Beteiligung der Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) an deren Wohnimmobilien-Konkurrenten LEG . Auch wenn die Kurse der drei beteiligten Unternehmen zuletzt etwas von ihrer davon befeuerten Erholung zurückkamen, haben ihre Papiere seit dem Einstieg deutlich an Wert gewonnen: LEG fast zehn Prozent, GCP mehr als 13 Prozent und Aroundtown sogar mehr als 17 Prozent.

Im bisherigen Jahresverlust gaben die Kurse der drei Immobilienunternehmen wegen der gestiegenen Zinsen, höheren Finanzierungskosten und Sorgen vor zunehmender Regulierung allerdings trotz des Anstiegs seit dem GCP-Einstieg bei LEG kräftig nach./tih/zb