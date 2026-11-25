SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Fernost haben am Mittwoch wieder deutlich nachgegeben. Nach der merklichen Erholung am Vortag gerieten besonders die technologielastigeren Märkte unter Druck.

Damit hinterließen die Vorgaben des US-Technologiesegments Spuren. Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltenden Sorgen im Sektor der Künstlichen Intelligenz, die durch die Vorgänge bei Nvidia nur kurzzeitig überlagert worden seien. "Was wir nun sehen - dass Kursstärke rigoros verkauft wird, einige Chipaktien in Asien sogar unter ihr Niveau vor der Rally fallen - ist ein Warnzeichen", betonte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank.

Die stärksten Verluste verzeichneten entsprechend die von Halbleiterwerten dominierten Börsen Südkoreas und Taiwans. Der südkoreanische Kospi sank um 6,2 Prozent, in Taiwan ging es um fast fünf Prozent nach unten. Der technologielastigere japanische Nikkei 225 gab um 2,78 Prozent auf 57.011,62 Punkte ebenfalls deutlich nach.

Zudem kehrte mit US-Zöllen ein Thema an die Märkte zurück, das zuletzt etwas in den Hintergrund getreten war. Die US-Regierung könnte einem Pressebericht zufolge noch diese Woche die Zölle auf den Import von Waren erhöhen. Wie das "Wall Street Journal" am Dienstag berichtet, dürften China, die EU sowie vierzehn weitere Staaten von den mutmaßlichen Zollerhöhungen betroffen sein. Von US-Seite wurde der Bericht nicht bestätigt.

Entsprechend gaben auch die chinesischen Börsen nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,2 Prozent, der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen tendierte zuletzt 1,7 Prozent leichter.

Zur Zurückhaltung der Marktteilnehmer trugen eine ganze Reihe anstehender US-Wirtschaftsdaten bei. "Besondere Aufmerksamkeit dürften der PCE-Deflator als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank sowie deren Konjunkturbericht erfahren", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets dazu an. "Die Anleger befinden sich dabei in einem Dilemma: Eine robuste US-Wirtschaft ist grundsätzlich gut für die Aktienmärkte, könnte bei anhaltend hoher Inflation aber die Zinserhöhungsängste weiter befeuern."

Hinzu kam der anstehende US-Feiertag. "Morgen bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, und vor einem langen Wochenende geht kaum ein Anleger neue Risiken ein", so Stanzl.

Auch der australische S&P ASX 200 endete schwächer. Nach den Vortagesverlusten sank er um weitere 0,39 Prozent auf 8.692,43 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Verbraucherpreise für Oktober, die höher als erwartet ausgefallen seien und damit von den anhaltenden Inflationsgefahren zeugten./mf/zb