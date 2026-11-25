FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung zum Wochenauftakt und dem erneuten Rückschlag am Dienstag hat sich im Dax am Mittwoch zunächst wenig getan. In den ersten Handelsminuten gab der deutsche Leitindex um 7 Punkte nach auf 25.010 Punkte. Technologiewerte bleiben derweil unter Druck, wie der Abschlag im Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zeigt.

Im arg gebeutelten Tech-Sektor ging es zuletzt heiß her, zusätzlich angestachelt durch die Führungskrise beim KI-Motor Nvidia . Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent abgetaucht. Seither fragen sich die Anleger, ob damit schon der Boden gefunden ist.

Nach sprunghafter Erholung am Montag kam er am Dienstag wieder deutlich zurück. In Asien stand der Tech-Sektor am Mittwochmorgen ebenfalls massiv unter Druck, wie die deutlichen Verluste des südkoreanischen Kospi , aber auch des japanischen Nikkei 225 zeigten.

Der MDax stieg am Mittwochmorgen um 0,1 Prozent auf 28.832 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle./ag/zb