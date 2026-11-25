FRANKFURT (dpa-AFX) - Neben dem Tech-Sektor sollten die Anleger am Mittwoch insbesondere die Autobranche nach dem großen Ausblick von JPMorgan auf 2027 im Blick behalten. Darin setzt die US-Bank im kommenden Jahr vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag schrieb.

Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG , Michelin , Continental , Daimler Truck und Volvo.

Die Experten strichen unter anderem ihre bisherigen Empfehlungen für die Zulieferer Aumovio und Stabilus , hoben dagegen aber Schaeffler auf "Overweight" und lobten das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern.

Vorbörslich gehörten Schaeffler auf der Handelsplattform Tradegate mit fast 6 Prozent Kursplus im Vergleich zum Xetra-Schluss zu den größten Gewinnern. Am vergangenen Freitag waren sie noch auf das tiefste Niveau seit Sommer 2025 gefallen. Aumovio und Stabilus verloren derweil - letztere mit gut 3 Prozent Abschlag als schwächster SDax -Wert./ag/zb