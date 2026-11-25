Berlin, 25. ⁠Nov (Reuters) - Wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Zelle und Anschlagsplänen hat die Bundesanwaltschaft drei Jugendliche festnehmen lassen. Die Beschuldigten sollen einer Gruppierung angehören, die unter anderem ‌einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim sowie gezielte Tötungen von Ausländern und politischen Gegnern geplant hatte, teilte die ⁠Behörde ⁠am Mittwoch mit. In Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein spürten die Beamten die Verdächtigen auf. Zeitgleich seien zehn Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht worden. Bei den Verdächtigen handele es sich um Jugendliche, die strafmündig ‌sind. Im deutschen Recht entspricht ‌das einem Alter von 14 bis 17 Jahren.

Die Zelle ist den Ermittlern zufolge aus einer sich schnell radikalisierenden ⁠Internetgruppierung namens "Terror 18" entstanden. Die Mitglieder hätten eine tiefe ‌Ablehnung der demokratischen Verhältnisse in ⁠Deutschland. Um den Staat zu bekämpfen und die Menschen zu verunsichern, habe die Gruppe schwere Straftaten geplant. Ein für Ende Oktober geplanter ‌Brandanschlag auf eine Asylunterkunft ⁠im niedersächsischen Winsen an der ⁠Luhe sei nur durch das Einschreiten der Polizei verhindert worden.

Die Bundesanwaltschaft übernahm zudem die Ermittlungen gegen drei weitere Jugendliche, die bereits in Untersuchungshaft sitzen. Die Durchsuchungen am Mittwoch richteten sich auch gegen vier weitere jugendliche Beschuldigte, denen die Unterstützung der Vereinigung vorgeworfen wird.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)