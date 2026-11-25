Was bewegt die Aktie?

Anthropic setzte die Preisspanne für den Börsengang zunächst bei 73 bis 78 Dollar an. Das Unternehmen hob die Spanne an und legte den Ausgabepreis schließlich auf 83 Dollar fest. Der erste gehandelte Kurs lag mit rund 111 Dollar deutlich darüber. Seitdem ist der Kurs bis auf etwa 75 Dollar gefallen und hat damit wieder die ursprüngliche Preisspanne erreicht.

Wer beim Börsengang Aktien zugeteilt bekam, lag beim ersten gehandelten Kurs deutlich im Plus und konnte diese Gewinne durch einen Verkauf realisieren. Mit dem Rückgang unter 83 Dollar gerieten auch Käufer ins Minus, die ihre zugeteilten Aktien behalten hatten. Wenn Privatanleger nach dem Kursrückgang ihre Positionen auflösen, kann das den Verkaufsdruck verstärken.

Inzwischen gibt es auch einen Optionshandel für die Anthropic-Aktie. Anleger, die bereits vor dem Börsengang eingestiegen sind und ihre Aktien wegen einer Haltefrist von sechs Monaten vorerst behalten müssen, können sich mit Put-Optionen gegen fallende Kurse absichern. Wenn sie solche Verkaufsoptionen kaufen, können die Händler auf der Gegenseite ihr eigenes Risiko durch Aktienverkäufe begrenzen. Dadurch kann zusätzlicher Verkaufsdruck entstehen, während die Haltefrist der Anleger noch läuft.

Für die langfristige Bewertung zählt, wie stark Anthropic den Umsatz weiter steigert. Die Nachfrage steigt trotz neuer Konkurrenz und nimmt bei sinkenden Tokenpreisen stärker zu. Wenn Anthropic bis Ende 2027 eine auf das Jahr hochgerechnete Umsatzrate von 200 Milliarden Dollar erreicht, wäre eine Bewertung von rund drei Billionen Dollar möglich. Zum ersten gehandelten Kurs von rund 111 Dollar lag die Bewertung bei etwa zwei Billionen Dollar.

Martins Einschätzung

Für einen Einstieg spricht kurzfristig mehr für Abwarten. Fällt die Aktie weiter bis in den Bereich von 55 bis 60 Dollar, entspräche der Kurs ungefähr dem Bewertungsniveau der letzten Finanzierungsrunde. Dort käme ein Einstieg für langfristig orientierte Anleger infrage. Erreicht Anthropic bis Ende 2027 eine Bewertung von rund drei Billionen Dollar, wären Kurse von etwa 150 bis 160 Dollar möglich.