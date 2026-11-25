Donal Galvin wird mit 1. Dezember 2026 zum CFO bestellt, nachdem Andreas Schortje bereits zum CRO ernannt wurde; COO/CTO-Funktion wird im Juni 2027 aufgelöst. Wien (APA-ots) - - Donal Galvin, ehemaliger CFO der AIB Group, wird als Finanzvorstand (CFO) in den Vorstand der Kommunalkredit berufen. - Die Zuständigkeiten des COO/CTO werden nach Auslaufen des Vorstandsmandats von Nima Motazed im Juni 2027 auf die übrigen Vorstandsmitglieder aufgeteilt. Die Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") hat am 25. November 2026 Änderungen in der Zusammensetzung und den Zuständigkeiten ihres Vorstands bekanntgegeben. Donal Galvin wird mit Wirkung zum 1. Dezember 2026 als Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands in die Kommunalkredit eintreten. Zuvor war Galvin CFO der AIB Group, der nach Marktkapitalisierung größten börsennotierten Bank Irlands. Er verfügt über umfassende Erfahrung im Finanzbereich sowie im Corporate & Investment Banking. Künftig wird er die Verantwortung für die Bereiche Accounting & Regulatory Reporting, Financial Planning & Analysis sowie Asset & Liability Management übernehmen. Die Bestellung von Galvin folgt auf die Ernennung von Andreas Schortje zum Chief Risk Officer (CRO) im August 2026. Schortje war zuvor Head of Risk Controlling bei der Kommunalkredit. "Mit diesen Bestellungen stärken wir unseren Vorstand, indem wir umfassende internationale Bankerfahrung mit fundierter interner Expertise verbinden. Damit ist die Kommunalkredit für ihre nächste Entwicklungsphase gut aufgestellt" , erklärt Jacques Ripoll, CEO der Kommunalkredit. Im Zuge der Änderungen ihrer Vorstandsstruktur wird die Kommunalkredit die eigenständige COO/CTO-Funktion mit Auslaufen des Vorstandsmandats von Nima Motazed am 30. Juni 2027 auflösen. Seit seinem Eintritt in die Kommunalkredit im Jahr 2024 hat Motazed eine wesentliche Rolle bei der Transformation der operativen Abläufe, der IT und der organisatorischen Strukturen der Bank gespielt. "Nima Motazed hat einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit und Prozesse der Kommunalkredit geleistet. Seine starke Führung und sein wesentlicher Beitrag zur organisatorischen Weiterentwicklung der Bank verdienen besondere Anerkennung" , erklärt Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Mit Wirkung zum 1. Juli 2027 und vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch den Aufsichtsrat wird die Verantwortung für Banking Operations und Group Operational Services auf CFO Donal Galvin übergehen, während CEO Jacques Ripoll die Verantwortung für Information Technology übernehmen wird. Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Corporate Communication & Marketing Mag. Marcus Mayer Telefon: +43 1 31631 593 E-Mail: communication@kommunalkredit.at Website: https://www.kommunalkredit.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0184 2026-11-25/14:35