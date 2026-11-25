Wien (APA-ots) - - Diversifiziertes Geschäftsmodell als Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum - UNIQA Österreich wächst profitabel und stärker als der Markt: über 20 Prozent Marktanteil, Marktführerin in der Gesundheitsversicherung mit 43 Prozent - CEE bietet weiterhin überdurchschnittliches Wachstumspotenzial: rund 8 Prozent Prämienwachstum pro Jahr bis 2028 angestrebt - UNIQA Re etabliert sich als drittes Standbein für weiteres Wachstum: rund 900 Millionen Euro Prämienvolumen bis 2028 - KI beschleunigt Umsetzung der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact" - Strategische Ziele bis 2028 bestätigt: rund 6 Prozent jährliches Prämienwachstum, mehr als 7 Prozent jährliches Ergebniswachstum je Aktie und mehr als 13 Prozent Eigenkapitalrendite - Progressive Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent Hinweis: Das Capital Markets Update findet am 25. November um 17.00 Uhr statt. Die dazugehörige Präsentation finden Sie hier . Eine Videoaufzeichnung der Veranstaltung wird am folgenden Tag online zur Verfügung stehen. Andreas Brandstetter , CEO UNIQA Insurance Group AG, und die Konzernvorstände Kurt Svoboda, Wolfgang Kindl und René Knapp geben beim Capital Markets Update am 25. November 2026 in London einen vertieften Einblick in die weitere Umsetzung der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact": Im Mittelpunkt stehen die diversifizierte Aufstellung der Gruppe, künftige Wachstumschancen und deren Beitrag zu nachhaltig steigenden Erträgen und Dividenden. Gleichzeitig soll der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz die Umsetzung der Strategie beschleunigen. Ein zusätzlicher Wachstumstreiber ist das externe Geschäft der Rückversicherungstochter UNIQA Re in Zürich. Die strategischen Finanzziele bis 2028 werden vom UNIQA Vorstand bestätigt: UNIQA strebt weiterhin ein durchschnittliches Prämienwachstum von rund 6 Prozent pro Jahr, ein jährliches Ergebniswachstum von mehr als 7 Prozent, eine nachhaltige Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent sowie eine progressive Dividende an. Für das laufende Geschäftsjahr wurde der Ausblick angehoben: Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen erwartet UNIQA für 2026 nun ein Ergebnis vor Steuern von 590 bis 610 Millionen Euro. Wachstum konsequent in Wert übersetzen "Unsere Stärke ist, dass unser Geschäft auf mehreren Säulen steht. Österreich wächst stabil und profitabel. In Zentral- und Osteuropa werden wir dank unserer sehr starken Position vom langfristigen Wachstumspotenzial dieser dynamischen Volkswirtschaften und Versicherungsmärkte profitieren. Mit der Rückversicherung erschließen wir zusätzliches Potenzial. Entscheidend ist für uns, dieses Wachstum konsequent in nachhaltig steigende Ergebnisse und Dividenden zu übersetzen. KI hilft uns dabei, schneller, effizienter und besser zu werden und dadurch unsere Angebote sowie Services noch stärker an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten ", sagt Andreas Brandstetter , CEO UNIQA Insurance Group AG. Österreich: Profitables Wachstum aus starker Marktposition Österreich bleibt das verlässliche Fundament der Gruppe. UNIQA wächst profitabel über dem Markt, ist in sechs von neun Bundesländern Marktführer, Nummer eins bei der Markenbekanntheit und verfügt insbesondere in der Gesundheitsversicherung mit rund 43 Prozent Marktanteil über eine herausragende Position. Das weitere Wachstum wird vor allem von der Schaden- und Unfallversicherung getragen. Mit dem Unternehmen Mavie verbindet UNIQA das klassische Versicherungsgeschäft zunehmend mit Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Infrastruktur. Einen wichtigen Vertriebskanal bildet die langjährige Bancassurance-Partnerschaft mit Raiffeisen, die den Versicherungsvertrieb von UNIQA in Österreich und zahlreichen Märkten in Zentral- und Osteuropa stärkt. CEE: Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial Zentral- und Osteuropa ist der zentrale Wachstumstreiber von UNIQA. Rund 15,8 Millionen Kund:innen vertrauen hier bereits auf das Unternehmen, davon rund 1,2 Millionen im Pensionskassengeschäft. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bieten attraktive Perspektiven: Für 2027 wird in CEE ein reales Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent erwartet, deutlich über den für die EU prognostizierten 1,0 Prozent. Gleichzeitig wachsen diese Versicherungsmärkte stärker als die jeweilige Wirtschaft. Damit bietet die Region langfristig erhebliches Potenzial für weiteres profitables Wachstum. "Unsere Märkte in Zentral- und Osteuropa verbinden wirtschaftliche Dynamik mit unverändert hohem Aufholbedarf bei Versicherungen. Gleichzeitig trauen wir uns zu, stärker als der Markt zuzulegen und unsere Prämien bis 2028 um durchschnittlich 8 Prozent pro Jahr zu steigern", sagt Wolfgang Kindl, verantwortlich für Customer und Markets International. "Rund 153 Millionen Menschen in unseren Kernmärkten stehen für ein enormes langfristiges Marktpotenzial. Als führende Versicherungsgruppe in CEE mit einer starken, gemeinsamen Marke in allen Märkten und breiten Vertriebsstrukturen sind wir hervorragend positioniert, diese Chance zu nutzen. Wir werden profitabel weiterwachsen und den Ergebnisbeitrag unseres internationalen Geschäfts weiter steigern." UNIQA Re als zusätzlicher Wachstumsmotor Einen deutlich größeren Stellenwert in der Wachstumsstrategie erhält die Rückversicherung UNIQA Re mit Sitz in Zürich. Neben der Tätigkeit als Erstversicherer in Österreich und CEE erschließt UNIQA damit ein zusätzliches Geschäftsfeld. Mit UNIQA Re baut die Gruppe insbesondere das Geschäft mit externen Kund:innen aus und erweitert ihre Aktivitäten über die bestehenden Erstversicherungsmärkte hinaus. Das Geschäft ist breit international aufgestellt: 2026 stammen mehr als die Hälfte der Prämien aus Nordamerika und rund 12 Prozent aus Asien. Im Fokus stehen ausgewählte Spezialrisiken mit attraktiven Margen, bei denen Underwriting-Disziplin wichtiger ist als Größe. " Mit UNIQA Re gewinnt ein zusätzlicher Wachstumstreiber für die UNIQA Gruppe an Bedeutung. Wir nutzen unsere vorhandene Expertise im Risikomanagement zunehmend auch für externes Geschäft und erschließen damit neue Märkte. Entscheidend ist auch hier die Verbindung aus Wachstum und Profitabilität: Die Rückversicherung bietet attraktive Margen und trägt zugleich zu einer breiteren Diversifikation unserer Erträge bei ", erklärt Kurt Svoboda, Chief Financial and Risk Officer . Für das Jahr 2026 wird in der Rückversicherung ein Prämienvolumen von rund 500 Millionen Euro erwartet. Bis 2028 soll dieses auf rund 900 Millionen Euro steigen und sich damit gegenüber 2025 annähernd verdreifachen. KI als Beschleuniger von UNIQA 3.0 KI ist ein wichtiger Hebel für die Umsetzung von "UNIQA 3.0 - Growing Impact". Im Fokus stehen dabei Wachstum, technische Exzellenz und höhere Produktivität. Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette werden neu gestaltet, wiederkehrende Aufgaben zunehmend durch KI unterstützt und dadurch Kapazitäten für höherwertige Tätigkeiten geschaffen. Gleichzeitig werden erfolgreiche KI-Lösungen über Märkte hinweg skaliert. "KI wird dann zum Wettbewerbsvorteil, wenn sie einen konkreten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden und unser Geschäft schafft . Unser Anspruch ist es, KI dort einzusetzen, wo sie messbar zu besserer Qualität, höherer Geschwindigkeit und nachhaltiger Wertschöpfung beiträgt. So stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen zusätzliche Chancen für profitables Wachstum " , geht Wolfgang Kindl auf das Thema ein. Demografie treibt Gesundheit und Vorsorge Ein weiteres strukturelles Wachstumsfeld sieht UNIQA in der Gesundheits- und Lebensversicherung. Beide Bereiche stehen bereits heute für rund 40 Prozent des gesamten Prämienvolumens der UNIQA Gruppe. Steigende Lebenserwartung und der demografische Wandel erhöhen den Druck auf staatliche Gesundheits- und Pensionssysteme und damit die Nachfrage nach zusätzlicher privater Absicherung. Für UNIQA eröffnet das langfristige Chancen in einem Geschäft, das kontinuierliches Wachstum mit nachhaltiger Profitabilität verbindet. Bis 2028 ist es das Ziel, die Prämien in der Gesundheits- und Lebensversicherung im Durchschnitt um rund 6 Prozent pro Jahr zu steigern. Die stärksten Wachstumsimpulse sollen dabei von der Gesundheitsversicherung in Österreich und der internationalen Lebensversicherung ausgehen. Gleichzeitig schafft das Geschäft langfristigen Wert: Mit jedem neuen Vertrag steigt der Bestand an künftig erwarteten Erträgen. Auch das Pensions- und Investmentgeschäft gewinnt an Bedeutung: Zusätzlich zum Investmentportfolio des Versicherungsgeschäfts von 22,3 Milliarden Euro verwaltet UNIQA im Pensions- und Investmentgeschäft 15,4 Milliarden Euro für Kund:innen. Diese Assets under Management sind gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent gestiegen und sorgen für zusätzliche wiederkehrende Erträge. "Der demografische Wandel wird Gesundheit und Vorsorge grundlegend verändern. Die Menschen leben länger, gleichzeitig kommen weniger Junge nach. Damit steigt der Reformbedarf in den öffentlichen Gesundheits- und Pensionssysteme und die Nachfrage an zusätzlicher privater Absicherung. Für uns eröffnet das langfristige Chancen in zwei Geschäftsfeldern, in denen wir bereits heute stark positioniert sind. Entscheidend ist, diese Chancen profitabel zu nutzen und gleichzeitig unser Angebot konsequent an die veränderten Bedürfnisse unserer Kund:innen anzupassen", sagt Vorstand René Knapp , zuständig für Asset Management, Personal Lines, People & Brand . Gezielte Akquisitionen als zusätzlicher Wachstumshebel Neben organischem Wachstum setzt UNIQA auch auf gezielte Akquisitionen, so die strategischen und finanziellen Kriterien erfüllt werden. Damit will die Gruppe bestehende Marktpositionen im Versicherungsbereich stärken und neue, angrenzende Geschäftsfelder, auch im Bereich von Gesundheitsdienstleistungen, weiterhin schrittweise erschließen. Dazu zählen Zukäufe in bestehenden Märkten, aber auch die mögliche Expansion in angrenzende Bereiche. Auch die Übernahme aufstrebender digitaler Anbieter kommt infrage. Im Fokus stehen Unternehmen, die bereits gut für einen zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägten Versicherungs- und Gesundheitsmarkt aufgestellt sind. Wachstum schafft Ergebnis und Dividendenpotenzial Das diversifizierte Geschäftsmodell von UNIQA verbindet damit mehrere Quellen für nachhaltiges, profitables Wachstum. Die strategische Logik bleibt klar: Wachstum soll sich in nachhaltigen Wert sowie steigende Ergebnisse und weiter wachsende Dividenden übersetzen. "Entscheidend ist profitables Wachstum, das sich dauerhaft in steigenden Ergebnissen niederschlägt. Unsere breite Aufstellung und die zusätzlichen Chancen in der Rückversicherung stärken unsere Ertragsbasis. Gleichzeitig gibt uns unsere starke Kapitalposition den Spielraum für unser geplantes Wachstum und eine weiterhin attraktive Beteiligung unserer Aktionärinnen und Aktionäre an unserem Erfolg", schließt Kurt Svoboda. Detail-Informationen UNIQA Kapitalmarkt-Update - Download Präsentation - Video der Präsentation (ab 26. November 2026) Fotos der UNIQA-Vorstände. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. Rückfragehinweis: Klaus Kraigher Pressesprecher UNIQA Insurance Group AG Telefon: +43 664 8231997 E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at Website: https://www.uniqa.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0039 2026-11-25/09:10