München, 25. ⁠Nov (Reuters) - Der Immobilieninvestor Aroundtown hat seine Beteiligung am Wohnungskonzern LEG Immobilien weiter aufgestockt und erwartet aus dem Einstieg einen Milliarden-Buchgewinn. Der Anteil der Aroundtown-Tochter ‌Grand City Properties (GYC) an dem Düssseldorfer Unternehmen liege inzwischen bei 24,98 Prozent, teilte Aroundtown am Mittwoch ⁠in Luxemburg ⁠mit. Weil die LEG-Aktien billiger sind als der anteilige Buchwert des Wohnungsunternehmens, sei in diesem Jahr daraus mit einem Milliardengewinn zu rechnen, erkärte Aroundtown. Mitte Oktober hatte Grand City einen ‌Anteil von 20,04 Prozent gemeldet und ‌erklärt, man könne bis auf 29,9 Prozent erhöhen.

Ab einem Anteil von 30 Prozent müsste GYC ein ⁠Pflichtangebot an die übrigen LEG-Aktionäre abgeben. Aroundtown hält 85 ‌Prozent an GYC. Das ⁠Unternehmen ist bisher vor allem als Gewerbeimmobilien-Investor aktiv und will mit dem LEG-Einstieg stärker ins Wohnungsgeschäft einsteigen.

Zum Jahreswechsel bekommt Aroundtown eine neue ‌Führung: Barak Bar-Hen ⁠werde nach sechs Jahren als ⁠Vorstandschef ausscheiden, bleibe dem Unternehmen aber als Berater erhalten. Sein bisheriger Stellvertreter Kamaldeep Manaktala, der seit fünf Jahren für Aroundtown arbeitet, und Finanzvorstand Jonas Tintelnot sollen künftig gemeinsam als Co-Vorstandschefs fungieren. Tintelnot behält auch seine bisherigen Aufgaben.

Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).