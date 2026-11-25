WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach dem Boom kommt der Einbruch: Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September gegenüber dem Vormonat deutlich gesunken. Bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte sowie um die Preisentwicklung ging der Wert der Bestellungen um 16,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Der August war von mehreren Großaufträgen zur Infrastruktur geprägt und hatte die Bestellungen im Vergleich zum Juli um fast ein Viertel (23 Prozent) steigen lassen.

Mit einem Rückgang um 20 Prozent wurde der Tiefbau nun härter getroffen als der Hochbau, der 10,6 Prozent weniger Aufträge erhielt. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich war der Auftragseingang des gesamten Bauhauptgewerbes von Juli bis September 2,5 Prozent höher als in den drei Monaten davor. Der Tiefbau - verantwortlich etwa für Straßen, Tunnel oder Brücken - erhielt 5,9 Prozent mehr Aufträge, der Hochbau - hier werden Wohnhäuser, Hallen oder Schulen errichtet - 1,6 Prozent weniger.

Auch deutliche Preiserhöhungen ließen den Umsatz der Branche im September auf 12,1 Milliarden Euro steigen. Das waren 11,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Preisbereinigt beträgt die Steigerung noch 5,8 Prozent. Die Betriebe stellten für das wachsende Geschäft mehr Leute ein: Die Zahl der Beschäftigten legt im Vergleich zum August um 2 Prozent auf 553.000 Personen zu./ceb/DP/zb