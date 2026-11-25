MÜNCHEN (dpa-AFX) - Von "Bluey" am frühen Morgen über "Die Beni Challenge" bis hin zu "Mulan" oder "Arielle, die Meerjungfrau" - im Disney Channel lief verlässlich Programm, das für Kinder geeignet war. Jetzt müssen Eltern aufpassen. Denn ab Dienstag (1.12.) wird der Sender mit Sitz in München zu Disney TV und zeigt auch Action und Crime - und das nicht erst am späten Abend. Worauf sich Erwachsene freuen können, welche Rolle TV-Star Justin Hartley dabei spielt und was das für Familien bedeutet.

Wie sieht das neue Programm aus?

Zur besten Kindersendezeit wird es ernst: Bereits um 17.05 Uhr bringt Disney TV am 1. Dezember die "Seattle Firefighters - die jungen Helden". Im Streamingdienst Disney+ hat die US-Serie eine Altersfreigabe von 12 Jahren. Untertitel: "Eine Feuerwehrgruppe riskiert ihr Leben und Herz". Um 18.50 Uhr folgen "Scrubs - Die Anfänger" (ab 12) und ab 20.15 Uhr "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (ab 12). Am 4. Dezember gibt es zwar um 20.15 Uhr den Zeichentrickklassiker "Die Schöne und das Biest", aber davor geht es wieder um die Feuerwehr vom Hochhausbrand bis zum Autounfall.

Was ist mit dem Vormittag?

Schon Anfang 2026 hatte der Disney Channel seine Programmstruktur leicht verändert. Seitdem laufen zwischen ungefähr 8.30 Uhr und 13.00 Uhr familienfreundliche Serien, Sitcoms wie etwa "Modern Family" oder "Dharma & Greg". Das bleibt auch - zum Teil. Doch Kinder in dieser Zeit mit Disney TV alleine zu lassen, könnte schwierig werden. Denn bereits vormittags kann es alles andere als harmlos werden. So laufen etwa am 2. Dezember um 8.30 Uhr laut Presseseite drei Folgen von "Scrubs - Die Anfänger", eine ab 6 Jahren frei, die anderen ab 12 Jahren. Und am 3. Dezember um 9.55 Uhr gibt es dann wieder die "Seattle Firefighters", ebenfalls erst ab 12.

Was erwartet das erwachsene Publikum?

Unter anderem TV-Star Justin Hartley ("This is Us"). Der reiste kürzlich nach München, um für Disney TV zu werben: Am Mittwoch (2. Dezember) feiert dort nämlich um 20.15 Uhr seine Serie "Tracker" Free-TV-Premiere. Damit setze man "einen ersten starken Akzent für ein erwachsenes Publikum mit einem packenden Mix aus Drama und Crime", hieß es vom Sender.

Wie beschreibt Disney TV sein Programm?

"Disney TV ist das kostenlose, frei empfangbare Tor zu Disney", sagt die Deutschland-Chefin von Disney, Eun-Kyung Park, der Deutschen Presse-Agentur. Es sei nur eine "Weiterentwicklung, kein Abschied: Kids und Family bleiben fester Bestandteil, dazu kommt mehr Bandbreite für ein erwachseneres Publikum". Der Bogen reicht von Klassikern wie "Der König der Löwen" und "Encanto" über Crime-Serien und Dokus bis hin zu Marvel-Filmen wie "Thor" und "Doctor Strange" oder "Star Wars"-Kinoabenteuer - in voller Länge.

"Die aktuell geplanten Marvel- und Star-Wars-Filme sind alle ab 12 Jahren freigegeben und müssen nicht geschnitten werden", so Park. "Selbstverständlich" halte man sich an geltende Jugendschutzvorgaben und richte die Sendeplätze danach aus.

Was ist die medienpädagogische Einschätzung?

Kinder sorglos Disney TV schauen lassen, das ist nur noch am frühen Morgen und am Nachmittag möglich. Die Münchner Medienpädagogin Maya Götz bedauert das. "Der Disney Channel war wie der KiKA für Kinder die Möglichkeit, eine emotionale Heimat und ein verlässlich attraktives Programm zu finden", sagt sie der dpa. "Man kann Kinder sehr schnell emotional überfordern. Krimis oder Action zum Beispiel können traumatische TV-Erlebnisse bedeuten." So könnten Blut oder tote Menschen "einen Schockeffekt" haben. Die Folge: Alpträume oder Ängste, die lebenslang im Gedächtnis haften. Der Höhepunkt traumatischer TV-Erlebnisse sei mit etwa acht Jahren. "Viele Kinder sind da scheinbar schon so cool. Da haben wir das Gefühl, die können das ab. Aber viele sind da emotional doch noch sehr leicht zu verletzen."

Fürchtet Disney, den Vertrauensbonus der Eltern zu verlieren?

Der Konzern verweist auf "Lieblingsserien" von Kindern, die alle im Dezember laufen sollen: "Micky Maus Wunderhaus", "Spidey und seine Super-Freunde", "Sofia die Erste: Königliche Zauberschule" oder "Miraculous". "Uns ist wichtig, dass sich Familien bei uns weiterhin gut aufgehoben fühlen. Kinder und Familien bleiben für Disney TV eine zentrale Zielgruppe - für sie gibt es auch künftig feste, verlässliche Programmblöcke", betont auch Park. "Dank der visuell gestalteten Programmblöcke finden Erwachsene wie Kinder leicht das Programm, das zu ihnen passt."

Was ist der Grund für das veränderte Programm?

Ein Grund könnte die Hoffnung sein, mehr Geld durch Werbung einzunehmen, da die Zielgruppe deutlich wächst. "Mit dem breiteren Programm wird Disney TV für mehr Branchen und Produktkategorien interessant", sagt Park. Und sie verspricht: "Die Werbung wird den jeweiligen Programmumfeldern und Zielgruppen angepasst."

Warum setzt Disney weiter auf klassisches Fernsehen?

Lineares Fernsehen erreiche gerade in Deutschland sehr viele Menschen, heißt es vom Konzern. Und das auch noch kostenlos. "Die meisten Serien, wie "Tracker", zeigen wir komplett - beginnend mit Staffel 1", sagt Park. Und es gibt Lockangebote, die zum kostenpflichtigen Streaming-Abo verführen sollen. Im wöchentlichen "Disney+ Spotlight" sollen zwei Episoden ausgewählter Formate "zum Reinschnuppern" laufen. "Wer mehr sehen möchte, findet sie bei Disney+ in voller Länge", sagt Park./cor/DP/stw