Berlin, 25. ⁠Nov (Reuters) - Die Baubranche in Deutschland hat im September einen Auftragseinbruch wegstecken müssen, spürt aber Schub vom Sondervermögen der öffentlichen Hand. Das Neugeschäft sank real um 16,1 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. "Wir sehen jetzt, wie wenig aussagekräftig das Rekordplus vom August ‌war", sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa vom Branchenverband ZDB. Sobald Großaufträge ausblieben, rutsche der Auftragseingang sofort wieder ins Minus. "Von einem wirklichen Branchenaufschwung sind wir noch immer weit entfernt." ⁠So komme der ⁠Wohnungsbau weiter nicht in Gang und Bestellungen im Hochbau - also etwa bei Fabriken - blieben unter Vorjahr. Pakleppa betonte aber auch: "Im Tiefbau dagegen sind erste Mehraufträge aus dem Sondervermögen zu erkennen."

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich lag die Summe der Aufträge von Juli bis September kalender- und saisonbereinigt um 2,5 Prozent höher als im Vorquartal. Die Baubranche erholt ‌sich zwar langsam, leidet aber immer noch unter hohen ‌Preisen und gestiegenen Zinsen. Dies zeigt sich im Vorjahresvergleich. Zum September 2025 fielen die nominalen Aufträge um 1,6 Prozent. Bereinigt um die Inflation am Bau gab es ein spürbar größeres Minus ⁠von real 6,5 Prozent.

BAU SETZT AUF SCHWUNG DURCH FISKALPAKET - MEHR STRASSENBAU

Der Umsatz stieg im September ‌real um 5,8 Prozent zum Vorjahresmonat. Nominal ⁠kletterte er um 11,4 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro. "Wir freuen uns, dass die zusätzlichen Aufträge aus 2026, unter denen auch Großaufträge im gewerblichen und im öffentlichen Bau waren, endlich und anscheinend auch nachhaltig in der Produktion und somit ‌im Umsatz ankommen", erklärte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller ⁠vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB). "Von dieser guten ⁠Entwicklung haben alle Bausparten profitiert." Müller fügte hinzu, er sei vorsichtig optimistisch.

Die Branche erhofft sich von den geplanten Mehrausgaben des Staates in die Infrastruktur Impulse etwa beim Straßenbau. "Wir appellieren an die Bundesregierung, die Kreditfähigkeit der Autobahn GmbH sicherzustellen, damit die Finanzierung wichtiger Infrastrukturprojekte im kommenden Jahr gesichert ist", sagte Müller. Die Regierungskoalition von Union und SPD will der Gesellschaft eine eigene Kreditaufnahme ermöglichen.

Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen erhöhte sich binnen Jahresfrist um 2,0 Prozent auf rund 553.000. Erfasst werden ⁠hier Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)