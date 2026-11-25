Frankfurt, ⁠25. Nov (Reuters) - Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer baut sein Geschäft mit Krebsmedikamenten mit einem milliardenschweren Lizenzdeal aus. Die Leverkusener sicherten sich die Rechte an ‌einem experimentellen Wirkstoff des chinesischen Unternehmens Hansoh Pharma, wie Bayer am Mittwoch mitteilte. Dafür erhält Hansoh ⁠eine ⁠Vorauszahlung von 150 Millionen Dollar. Hinzu kommen mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu 3,1 Milliarden Dollar sowie Umsatzbeteiligungen im Falle einer Markteinführung.

Bei dem Wirkstoffkandidaten HS-20122 handelt es sich um ein sogenanntes ‌Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC). Diese Medikamente sollen Krebszellen gezielt ‌angreifen und dabei gesundes Gewebe möglichst schonen. Das Mittel befindet sich noch in einer frühen klinischen ⁠Entwicklungsphase. Es soll gegen fortgeschrittene solide Tumoren wirken, ‌darunter eine spezielle Form ⁠von Lungenkrebs, auf die weltweit rund 85 Prozent aller Lungenkrebserkrankungen entfallen. Der Deal umfasst die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Wirkstoffs weltweit, ‌ausgenommen das chinesische ⁠Festland, Hongkong, Macau und ⁠Taiwan.

Hansoh ist in der Branche derzeit ein gefragter Partner: Erst im Oktober hatten die Chinesen eine potenziell mehr als 15 Milliarden Dollar schwere Entwicklungspartnerschaft für ein ganzes Portfolio von ADC-Therapien mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche vereinbart.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)